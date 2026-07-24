Noticias de hoy 23 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

| 19:05 | Aránzazu Perusquía | Uno TV

Noticias de hoy 23 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ernesto Ruffo, a proceso
Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por presunta delincuencia, contrabando y delitos con hidrocarburos.

Alertan por medicinas falsas
Cofepris emitió una alerta por medicinas falsas de Bayer, entre los productos afectados hay lotes de Tabcin Noche, Flanax, Desenfriol D y Alka Seltzer.

Diarrea explosiva en Jalisco
Jalisco activó protocolos de vigilancia tras detectar dos casos de la llamada diarrea explosiva en una pareja que viajó recientemente a Estados Unidos.

Sigue violencia en Sinaloa
Siete personas fueron asesinadas durante las últimas horas en diferentes hechos en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa.

Mar de fondo
Protección Civil alerta por mar de fondo durante 72 horas, con olas de hasta 3 metros desde Chiapas hasta Sinaloa.

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