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Noticias de hoy 23 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Vinculado a proceso

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, informó la FGR.

Dependerá de México

Estados Unidos afirmó que la revisión del T-MEC se desarrollará en el marco de una agenda bilateral más amplia donde se espera una cooperación efectiva de México en materia de seguridad fronteriza.

Multan a Google

La Unión Europea multó a Google por un total de 890 millones de euros por vulnerar la Ley de Mercados Digitales. El gigante tecnológico favoreció sus propios servicios en los resultados de búsqueda.

Provocan incendios

Los vientos y altas temperaturas mantienen vivos cientos de incendios forestales que afectan a Francia, España e Italia, provocando la evacuación de miles de personas.

Medicamentos falsos

La Cofepris emitió una alerta por medicinas falsas de Bayer, entre los productos afectados están Tabcin Noche, Tabcin Active, Flanax, Desenfriol D y Alka Seltzer.

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