Noticias de hoy 23 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
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Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, informó la FGR.
Estados Unidos afirmó que la revisión del T-MEC se desarrollará en el marco de una agenda bilateral más amplia donde se espera una cooperación efectiva de México en materia de seguridad fronteriza.
La Unión Europea multó a Google por un total de 890 millones de euros por vulnerar la Ley de Mercados Digitales. El gigante tecnológico favoreció sus propios servicios en los resultados de búsqueda.
Los vientos y altas temperaturas mantienen vivos cientos de incendios forestales que afectan a Francia, España e Italia, provocando la evacuación de miles de personas.
La Cofepris emitió una alerta por medicinas falsas de Bayer, entre los productos afectados están Tabcin Noche, Tabcin Active, Flanax, Desenfriol D y Alka Seltzer.
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