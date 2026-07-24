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Noticias de hoy 24 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Era investigado

Omar García Harfuch informó que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, quien fue asesinado recientemente, era investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Siguen buscando

A un mes de los terremotos de Venezuela, las familias continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros; además, de que todavía se desconoce la cantidad exacta de personas desaparecidas.

Prisión preventiva

La primera audiencia del caso por la muerte de Dafne Zapata Quintos concluyó con prisión preventiva para Danna Yanina “N”, la primera persona detenida por la investigación de la Fiscalía de Tamaulipas.

Emergencia nacional

Los incendios forestales que afectan Madrid continúan fuera de control, por lo que se evacuó a 10 mil personas. El Gobierno de España declaró la emergencia de interés nacional para reforzar las labores de combate.

Lluvias en México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón tropical Bertha, el monzón mexicano y la onda tropical 20 provocarán precipitaciones a lo largo del país.

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