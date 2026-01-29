Noticias de hoy 28 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 28 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Atacan a diputados de MC

En Culiacán, Sinaloa, fueron atacados a balazos el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y una diputada local del mismo partido.

Caen 2 tras operativos

Tras 7 operativos en varios municipios de Guanajuato, se detuvo a dos presuntos responsables del ataque en un campo de futbol en Salamanca.

Reparación del daño

La presidenta Sheinbaum dijo que en febrero iniciará la reparación del daño a víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico.

Envío de petróleo a Cuba

El Gobierno de México informó que seguirá el envío de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria. La suspensión es sólo a los envíos contractuales realizados por Pemex.

Intentó ganarle al tren

En Ciudad de México, un automovilista quedó prensado tras intentar ganarle el paso a una locomotora. Fue rescatado por parte de bomberos de la capital.

