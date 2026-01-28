GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 28 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Continuará ayudando a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que México mantendrá el envío de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria, y precisó que la suspensión corresponde únicamente a los envíos contractuales realizados por Pemex.

Lanza advertencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Irán al asegurar que “el tiempo se acaba” para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

Recorta 16 mil empleos

Amazon anunció un recorte de 16 mil empleos a nivel global como parte de su estrategia para reducir gastos y redirigir inversiones hacia el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

“No ICE”

Dueños de restaurantes mexicanos en Chicago realizan diversas acciones, como colocar letreros o mantener puertas cerradas, para proteger a sus empleados de los operativos del ICE.

Ondean bandera mexicana

“Oceanida” se convirtió en el primer equipo latinoamericano en cruzar remando el Océano Atlántico. Las cuatro remeras mexicanas llegaron al Caribe ondeando la bandera de México.

