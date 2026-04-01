Noticias de hoy 31 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 31 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sarampión en México

Hasta el 30 de marzo, la Secretaría de Salud reportó un acumulado de 14 mil 869 casos de sarampión en México. Entre 2025 y 2026 van 35 personas fallecidas.

Derrame en el Golfo

Más de 825 toneladas de residuos con hidrocarburos han sido recolectadas tras el derrame en el Golfo. Las principales afectaciones se registran en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Ley seca

Por las festividades de Semana Santa, las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Magdalena Contreras tendrán ley seca, principalmente 2 y 3 de abril.

Cierre de bancos

El jueves 2 y viernes 3 de abril, las sucursales bancarias del país no abrirán, excepto las que se encuentran dentro de almacenes y supermercados.

Amenaza a empresas

La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar empresas estadounidenses en la región, entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Tesla.

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