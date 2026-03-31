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Noticias de hoy 31 de marzo 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Sí es su hijo

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora confirmó que los restos localizados fueron plenamente identificados y corresponden a Marco Antonio Sauceda, hijo de la activista Ceci Flores

Endurece el tono

Donald Trump pidió a los países que no pueden obtener combustible por el cierre del Estrecho de Ormuz, como Reino Unido, comprarlo en Estados Unidos o ir personalmente a tomarlo

Sale del hospital

José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Michoacán, fue dado de alta tras haber sobrevivido al derrumbe en la mina Santa Fe, en la comunidad de Chele, Sinaloa.

Van para ayudar

Rescatistas de Jalisco van rumbo a la sierra de El Rosario, Sinaloa, con la esperanza de localizar y extraer con vida a los tres mineros atrapados en el complejo minero Santa Fe.

Regreso a la Luna

Mañana se realizará el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada de exploración espacial de nuestra generación. Cuatro astronautas sobrevolarán la Luna.

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