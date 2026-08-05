GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 5 de agosto 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Suspenden actividades

El Gobierno de Estados Unidos suspendió, a partir de este miércoles 5 de agosto, sus actividades oficiales en Michoacán debido a una amenaza contra sus intereses.

Fortalecer lazos

El secretario de Estado del Vaticano visita México para fortalecer el diálogo entre las naciones; además, se le reiterará el deseo de que el Papa León XIV venga al país.

Ofrece recompensa

Estados Unidos anunció recompensas por 102 millones de dólares contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y endurece restricciones de visas.

Golpe al narco

La Policía Nacional de España desarticuló una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente dedicada al tráfico internacional de metanfetamina.

Investigan muerte

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene las investigaciones por el asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido en Culiacán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.