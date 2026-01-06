Noticias de hoy 6 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 14:00 horas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió un “juicio justo” para el depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
Presidentes y ministros de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido reclaman a Estados Unidos respetar soberanía de Groenlandia.
A tres días de la captura de Maduro, exsoldados y expolicías exiliados aseguraron que el país necesita un nuevo mando militar.
Al menos cinco personas han muerto en accidentes de tráfico en Francia provocados por un intenso temporal de nieve y hielo.
Marvel liberó el tercer tráiler de la película “Avengers: Doomsday”, con el regreso oficial de los X-Men.
