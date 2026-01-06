GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 6 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Pide juicio justo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió un “juicio justo” para el depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.

Soberanía de Groenlandia

Presidentes y ministros de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido reclaman a Estados Unidos respetar soberanía de Groenlandia.

Un verdadero cambio

A tres días de la captura de Maduro, exsoldados y expolicías exiliados aseguraron que el país necesita un nuevo mando militar.

Muertos en Francia

Al menos cinco personas han muerto en accidentes de tráfico en Francia provocados por un intenso temporal de nieve y hielo.

Regresan los X-Men

Marvel liberó el tercer tráiler de la película “Avengers: Doomsday”, con el regreso oficial de los X-Men.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.