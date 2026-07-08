Noticias de hoy 7 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 7 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Gusano barrenador en México

México suma 3 muertes por gusano barrenador en 2026. Los fallecimientos se han registrado en Oaxaca, Querétaro y Yucatán, con un caso en cada estado.

Onda tropical 16

La onda tropical número 16 ingresó hoy al país y, junto con un canal de baja presión, provoca fuertes precipitaciones en casi todo México.

Captura del “Mayo” Zambada

México investiga si la participación del FBI en la captura de Ismael “Mayo” Zambada representó una violación a la soberanía nacional.

Pensiones del Bienestar

Recuerda que ya inició la dispersión de las pensiones y programas del Bienestar. Mañana cobran personas cuyo apellido inicio con la letra B.

Ola de calor europea

La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa podría enfrentar “semanas aún más mortíferas” por otra ola de calor que se está formando en el Atlántico.

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