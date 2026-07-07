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Noticias de hoy 7 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Cadena perpetua

Ismael “Mayo” Zambada solicitó a EE. UU. que, en caso de recibir cadena perpetua, sea enviado a un centro penitenciario que cuente con atención médica.

Investigan al FBI

El Gobierno de México investiga si la participación del FBI en la captura de Ismael “Mayo” Zambada representó una violación a la soberanía nacional

Levantará sanciones

Donald Trump indicó que levantará las sanciones contra Turquía para venderle aviones de combate F-35, a siete años de que Washington lo amonestara.

Despiden a Roxana

Familiares, amigos y conocidos se congregaron para darle el último adiós a la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz.

Onda tropical

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este martes, entrará al país una nueva onda tropical, la número 16. 31 estados tendrán lluvias.

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