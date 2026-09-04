Noticias de hoy 4 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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El Licenciado Carlos Slim Domit dio esta mañana la bienvenida al evento México Siglo XXI 2026, el encuentro de los becarios de Fundación TELMEX TELCEL.
El Eje Central Lázaro Cárdenas permanece cerrado a la altura de avenida Juárez, en la Ciudad de México, debido a la presencia de estudiantes normalistas.
Trasladan al penal de Barrientos a los dos detenidos por el multihomicidio donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.
Omar García Harfuch informó que suman 3 detenidos por la explosión de un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas.
El miedo regresa a Six Flags México con una nueva edición del Festival del Terror, una experiencia que este año busca elevar el nivel de sus atracciones, espectáculos y zonas de espanto.
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