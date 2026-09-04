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Noticias de hoy 4 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Carlos Slim

El Licenciado Carlos Slim Domit dio esta mañana la bienvenida al evento México Siglo XXI 2026, el encuentro de los becarios de Fundación TELMEX TELCEL.

Bloqueo Eje Central

El Eje Central Lázaro Cárdenas permanece cerrado a la altura de avenida Juárez, en la Ciudad de México, debido a la presencia de estudiantes normalistas.

Camilo Séptimo

Trasladan al penal de Barrientos a los dos detenidos por el multihomicidio donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.

Explosión Zacatecas

Omar García Harfuch informó que suman 3 detenidos por la explosión de un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas.

Six Flags

El miedo regresa a Six Flags México con una nueva edición del Festival del Terror, una experiencia que este año busca elevar el nivel de sus atracciones, espectáculos y zonas de espanto.

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