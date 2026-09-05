Noticias de hoy 4 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 4 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Asesinan a diputado

El diputado federal por Morena, Zenyazen Escobar García, fue asesinado de un disparo en Veracruz. Hasta ahora, se desconoce el móvil.

Volverá examen presencial

La UNAM volverá al examen presencial de ingreso. Concluyó que las fallas del proceso en línea fueron por falta de planeación, omisiones y mecanismos de vigilancia insuficientes.

Invierno menos frío

Se prevén 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027, pero se espera un invierno menos frío por el calentamiento global.

Ingresan a penal por multihomicidio

Diego y Gabriel “N” ingresaron al penal de Barrientos por su presunta participación en el multihomicidio de Atizapán. Mañana será la audiencia inicial.

Cocodrilos en playas

Colima emitió una alerta tras la captura de 15 cocodrilos en playas de Manzanillo en dos semanas. Se pide a la población mantenerse alejada.

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