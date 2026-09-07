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Noticias de hoy 7 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Muertes en Tultitlán

Mueren seis personas en una camioneta de transporte público que quedó atrapada en una inundación en Tultitlán, Estado de México; la unidad sufrió una fuga de gas.

Greenpeace en CDMX

Activistas de Greenpeace escalaron el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México para exigir la cancelación de una planta de amoníaco en Sinaloa.

Presupuesto 2027

El Gobierno Federal enviará al Congreso de la Unión el paquete presupuestal 2027 para su aprobación.

Lluvias fuertes

Para este 7 de septiembre se pronostican fuertes lluvias en gran parte del país debido al monzón mexicano, el ingreso de la onda tropical 37 y el huracán Marie.

Sarah Khalifa

Sarah Khalifa, conocida presentadora de televisión en Egipto, fue condenada a muerte por ahorcamiento junto con otros 11 acusados por fabricación y tráfico de drogas sintéticas.

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