Noticias de hoy 3 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 3 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Van por dinero de cárteles

Estados Unidos va tras las finanzas de los cárteles. El embajador Ronald Johnson afirma que buscan cortar recursos y redes financieras.

El Niño se fortalece

La UNAM advierte que El Niño se fortalece y sus mayores impactos llegarían en 2027, año que podría romper récords de temperatura.

135 médicos con salmonela

La Secretaría de Salud confirmó un brote de salmonela en el Hospital General de México: 135 médicos resultaron afectados y 41 están hospitalizados.

Bloquean la México-Toluca

Ejidatarios bloquearon la México-Toluca en ambos sentidos, a la altura de Ocoyoacac, en protestan por un conflicto de tierras.

Maduro pide desestimar cargos

Al cumplir 8 meses en prisión, Nicolás Maduro pidió a Estados Unidos desestimar los cargos en su contra, apelando a su inmunidad como jefe de Estado.

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