La cosecha más bonita del mundo ocurre en Valdivia y transforma el paisaje del sur de Chile

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El paisaje chileno cambia con la cosecha de arándano. Fotos: David Rubí /UnoTV

Lejos de ser solamente un ingrediente para jugos o postres, el cranberry o arándano rojo es uno de los frutos más complejos de cultivar. En América únicamente Estados Unidos, Canadá y Chile poseen las condiciones necesarias para producirlo y, fuera de América del Norte, el entorno frío y lluvioso de Valdivia, en Chile, se convirtió en el escenario ideal para su desarrollo.

Todo comenzó cuando productores estadounidenses identificaron similitudes entre las condiciones climáticas del norte y del sur del continente, particularmente la combinación de bajas temperaturas y abundancia de agua, factores indispensables para el crecimiento del fruto.

¿Qué necesita el cranberry para crecer?

“Para el cultivo del cranberry es necesaria la lluvia para crecer y son necesarias también las temperaturas bajas del invierno”, explicó para Uno TV Camila Becker.

La especialista destacó que el agua y el frío permiten que la planta acumule la energía necesaria para producir sus frutos.

Por su parte, Sergio García explicó que el cultivo requiere abundante lluvia de calidad y estaciones perfectamente definidas, características que convierten a Valdivia en una región privilegiada para esta producción.

Así es la llamada cosecha más bonita del mundo

En la localidad chilena de Lanco, la cooperativa de Ocean Spray y unas 700 familias agricultoras participan cada año en el proceso que dio origen al nombre de “la cosecha más bonita del mundo”.

La recolección ocurre entre marzo y mayo y se realiza mediante grandes albercas inundadas donde los frutos flotan sobre el agua para facilitar su recolección y traslado.

Las albercas y el agua son clave en la producción del cranberry

El sistema utiliza fosas especiales que se inundan temporalmente para que los frutos puedan desprenderse y flotar, facilitando su traslado hacia los camiones y posteriormente hacia las plantas de producción.

Según Guido Fuentealba, durante 2025 se alcanzó un récord de aproximadamente 680 mil barriles de producción.

La producción apuesta por la agricultura sustentable

La cooperativa mantiene un compromiso con la agricultura sustentable, las comunidades locales y la reducción del impacto ambiental.

El agua utilizada durante el proceso proviene de ríos de la región y posteriormente vuelve al sistema natural tras recorrer las distintas áreas de cultivo. Además, la expansión del cranberry ha permitido el desarrollo de nuevos productos locales como salsas, cerveza y otras preparaciones que generan ingresos adicionales para las familias de la zona.

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