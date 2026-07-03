Conoce los 10 mejores destinos de México en 2026, según Tripadvisor

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Los 10 mejores destinos de México, según Tripadvisor. Foto: Cuartoscuro

A unos días de las vacaciones de verano y de que terminen las clases según el calendario de la SEP, te ofrecemos los 10 mejores destinos mexicanos mejor valorados según los premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 de Tripadvisor.

Este ranking que se elabora con millones de opiniones y experiencias de los viajeros distingue a los destinos mejor valorados por su oferta de playas, cultura, gastronomía e historia. Acá los 10 mejores destinos de México.

Cabo San Lucas

El destino número uno de México en 2026 combina playas de aguas tranquilas en el Mar de Cortés con escenarios ideales para el surf y la aventura. Destacan Playa del Amor, los paseos en camello, el avistamiento de fauna y las actividades acuáticas.

Cancún

El Caribe mexicano mantiene su liderazgo gracias a sus playas de arena blanca, su conectividad internacional y su amplia oferta hotelera, gastronómica y de entretenimiento.

Ciudad de México

La Ciudad de México sobresale por su mezcla de historia, cultura y modernidad. Museos, gastronomía, barrios emblemáticos y sitios patrimoniales la posicionan entre las favoritas de los viajeros internacionales.

Puerto Vallarta

El destino jalisciense conquista por su malecón frente al Pacífico, sus calles empedradas, su ambiente artístico y las actividades marítimas en la Bahía de Banderas.

Tulum

Las playas del Caribe y las ruinas mayas frente al mar continúan posicionando a Tulum como uno de los destinos más buscados por viajeros nacionales y extranjeros.

Nuevo Nayarit

La antigua Nuevo Vallarta destaca por sus resorts de lujo, campos de golf, marinas y extensas playas ideales para el descanso y el turismo familiar.

Cozumel

La isla es uno de los grandes referentes del buceo y el snorkel en el Caribe mexicano gracias a sus arrecifes y aguas cristalinas.

Bacalar

La llamada Laguna de los Siete Colores sigue ganando popularidad por sus paisajes naturales y su propuesta de turismo de naturaleza y bienestar.

San Miguel de Allende

La ciudad guanajuatense enamora por su arquitectura colonial, su escena gastronómica y cultural, además de su reconocido ambiente cosmopolita.

Teotihuacán

La antigua ciudad prehispánica permanece como uno de los grandes símbolos históricos de México y una visita imprescindible para el turismo internacional.

Recuerda que los premios de Tripadvisor se sustenta en el volumen de opiniones y calificaciones que dan viajeros de todo el mundo, si quieres consultar los premiados mexicanos consulta esta liga

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