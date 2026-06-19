12 destinos perfectos para celebrar el Día del Padre en México: experiencias para recordar

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Destinos para amantes de la naturaleza o la adrenalina. Fotos: Cuartoscuro

Una experiencia memorable podría convertirse en el mejor regalo para este Día del Padre, así que considera estos destinos mexicanos para celebrar con papá y que lo recuerde siempre.

La idea tradicional de envolver en papel un regalo parece estar superada, al menos en cuestión de viajes, ya que las familias optan por festejar con una experiencia memorable, una escapada que combine naturaleza o aventuras y nuestro país ofrece muchos destinos para este Día del Padre.

12 destinos mexicanos para festejar a papá

Estos destinos combinan medio ambiente, descanso y aventura, si tu papá es apasionado de la adrenalina o busca estar más en contacto con la naturaleza, checa cuál escenario irá mejor con su personalidad.

Papás amantes de la naturaleza

Bacalar, Quintana Roo

Pocos destinos en México son tan impactantes como las aguas azules de Bacalar. Ideales para desconectarse en la laguna de colores. Este destino es perfecto para los papás que buscan tranquilidad, paseos en lancha, ecoturismo y momentos de relajación.

Barrancas del Cobre, Chihuahua

Para los amantes de la naturaleza y los viajes memorables, las Barrancas del Cobre ofrecen miradores impresionantes, recorridos en el tren Chepe y escenarios que parecen sacados de otro mundo.

Playa Balandra, Baja California Sur

Considerada una de las playas más hermosas de México, destaca por sus aguas cristalinas, su tranquilidad y sus paisajes únicos, ideales para pasar un día inolvidable en familia junto a papá.

Los Azufres, Michoacán: aguas termales para consentir a papá

Rodeado de bosques y montañas, este destino ofrece pozas termales naturales y spas que convierten cualquier escapada en una experiencia de descanso total.

Tlatlauquitepec, Puebla

Durante la temporada de lluvias, este Pueblo Mágico ofrece espectáculos naturales únicos que convierten cualquier visita en una experiencia memorable y ni qué decir de una noche mágica entre luciérnagas.

Mirador Cuatro Palos, Querétaro: amaneceres sobre las nubes

Uno de los mejores puntos panorámicos de la Sierra Gorda para contemplar paisajes espectaculares y disfrutar actividades al aire libre.

Papás amantes de la adrenalina

Arteaga, Coahuila

Conocido por sus paisajes boscosos y rutas de senderismo, es una excelente alternativa para los papás que prefieren la tranquilidad de la montaña.

Valle de Bravo, Estado de México

Este Pueblo Mágico combina deportes acuáticos, paseos por el lago, excelente gastronomía y espectaculares paisajes para una celebración diferente si papá gusta de la aventura.

Jalcomulco, Veracruz: adrenalina pura en el Río Antigua

El rafting y las actividades de aventura son los protagonistas en este rincón veracruzano que atrae especialmente a los papás que gozan con la adrenalina y las emociones fuertes.

Laguna de la Media Luna, San Luis Potosí

Este manantial natural permite nadar, bucear y acampar en un entorno rodeado de naturaleza.

Isla de Enmedio, Veracruz

Un tesoro poco conocido del Golfo de México que sorprende por la belleza de sus playas y la transparencia de sus aguas.

Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala

Ideal para quienes disfrutan caminar entre bosques, hacer senderismo, conocer tradiciones locales y descubrir la riqueza natural de México y nada mejor que en el Día del Padre.

Ahora ya sabes cuál destino podría ir mejor con la personalidad de tu papá, recuerda que si es amante de la naturaleza o bien es apasionado de la adrenalina estas experiencias podrían dejarle un gran recuerdo.

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