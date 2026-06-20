México tiene un mayor crecimiento de turismo que Estados Unidos y Canadá por el Mundial: Sectur

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Autoridades esperan más de mil 800 mdp de derrama por el mundial. Foto: Cuartoscuro

El Mundial 2026 sigue impulsando el turismo en México, así lo confirmó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia matutina de este 19 de junio. Destacó que nuestro país registra una mayor afluencia turística, aproximadamente 20% más que Estados Unidos y Canadá.

Estimó que se generen más de mil 800 millones de pesos solo en derrama turística para hoteles y restaurantes por el Mundial.

“Somos la sede que está creciendo más en el tema turístico a comparación de Canadá y Estados Unidos. Nosotros traemos 5%; ellos 3% y menos 2%, respectivamente”, explicó.

En su balance, Rodríguez detalló los porcentajes de ocupación en cada una de las tres naciones donde se realiza el Mundial.

“Y en ocupación, Estados Unidos y Canadá están, máximo, al 55%. Nosotros, en nuestras ciudades sede, en días de partido, estamos al 95% y, en promedio, en todo el estado de cada una de ellas, al 75%”, compartióla secretaria de turismo federal.

Una gran derrama turística por el Mundial

“Esperamos más de mil 800 millones de pesos solo en derrama turística en hoteles y restaurantes”, señaló.

La secretaria también informó que el tráfico de pasajeros en las tres ciudades sede del país es 3% superior al registrado durante el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, indicó que en los días de partido la ocupación hotelera en México aumenta hasta 16 puntos porcentuales respecto a una jornada similar de 2025.

“Esperamos a más visitantes, pero sobre todo que se lleven la gran experiencia de lo que es la grandeza de México”, concluyó en la conferencia.

Sheinbaum felicita al Tricolor por su triunfo

Desde el Salón de la Tesorería, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó para felicitar a la Selección Mexicana por su victoria frente a Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial.

“Muchas felicidades a la Selección Nacional por el gol, por la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México”, expresó la mandataria nacional.

También mandó un mensaje a los seleccionados mexicanos a petición de un reportero.

“Que sigan creyendo en ellos mismos y que crean en su pueblo. Representan lo mejor del mundo, representan un pueblo y un país extraordinario. Siempre que lleven a México en el corazón y que crean en ellos mismos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Informaron que el Mundial en nuestro país se ha desarrollado sin mayores incidentes.

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