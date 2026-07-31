México rompe récord en turismo de cruceros; 6.5 millones de pasajeros llegan en seis meses

| 18:31 | Alejandro Villa | UnoTV | México
cruceros en México
Destinos para cruceros. Foto: Cuartoscuro

Buenas noticias para el turismo de cruceros que tuvo un crecimiento de 17.1% en el primer trimestre de 2026; de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), México recibió 6.5 millones de pasajeros y mil 838 cruceros.

Estos números muestran un crecimiento con respecto al mismo periodo de 2025 y así confirman que la confianza de las navieras se mantiene. “México está de moda”.

Turismo de cruceros en México crece en pasajeros y arribos

No sólo aumentaron los viajeros en este periodo de 2026, también se incrementó la llegada de embarcaciones.

Entre enero y junio de 2026 arribaron mil 839 cruceros, cifra que representa un incremento de 12.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El promedio de pasajeros por embarcación pasó de 3 mil 406 en 2025 a 3 mil 554 en 2026, un crecimiento de 4.3%.

Los 5 destinos mexicanos que destacaron en el turismo de cruceros

El crecimiento del turismo de cruceros también se reflejó en varios de los principales destinos portuarios del país. Estos fueron los 5 puertos que registraron los avances más relevantes durante el primer semestre de 2026:

  • Puerto Chiapas, con un aumento de 90.2% en pasajeros y 71.4% en arribos
  • Mazatlán, que registró un crecimiento de 69.2% en pasajeros y 36.4% en la llegada de cruceros
  • Cabo San Lucas, con incrementos de 64.5% en pasajeros y 53% en arribos
  • Progreso, Yucatán, que reportó un alza de 21.6% en pasajeros y 12.9% en arribos
  • Cozumel, Quintana Roo, con un crecimiento de 10% en pasajeros y 8.5% en el número de cruceros recibidos

Estos resultados colocan a estos destinos entre los principales atractivos para los visitantes internacionales que llegan a México por vía marítima.

Pacífico y Golfo-Caribe impulsan el crecimiento

En la región del Pacífico, los puertos mexicanos recibieron 2 millones 257 mil 884 pasajeros en 680 arribos, lo que representó incrementos de 36.4% en el flujo de turistas y de 19.9% en el número de cruceros.

Por su parte, la región Golfo-Caribe concentró 4.3 millones de pasajeros y mil 159 arribos, con aumentos de 8.9% y 8.1%, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.

Estas cifras de Sectur confirman el dinamismo del turismo de cruceros en México y muestran el potencial de este segmento para atraer más visitantes al país.

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