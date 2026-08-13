Feria del Amaranto 2026 en CDMX: fechas, horarios y actividades en el Monumento a la Revolución
La Feria del Amaranto 2026 llegará al Monumento a la Revolución de la CDMX del 21 al 23 de agosto, con productos elaborados a base de este ingrediente, además de actividades culturales y espectáculos musicales.
¿Cuándo es la Feria del Amaranto 2026?
La Feria del Amaranto 2026 se realizará durante tres días en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Estos son los horarios:
- Viernes 21 de agosto: 10:00 a 18:00 horas
- Sábado 22 de agosto: 9:00 a 18:00 horas
- Domingo 23 de agosto: 10:00 a 16:00 horas
¿Qué habrá en la Feria del Amaranto?
Durante el evento, los asistentes podrán encontrar distintos productos elaborados con amaranto y otros ingredientes tradicionales, entre ellos:
- Alegrías
- Obleas
- Barritas
- Churritos
- Enjambres con chocolate
- Galletas
- Muéganos
- Dulces con nueces o semillas
Además de la oferta gastronómica, el programa contempla actividades culturales y musicales para los visitantes.
Actividades culturales y música
Entre las actividades programadas se encuentra la tradicional ceremonia Tóxcatl, así como conversatorios y la presentación de la puesta en escena Las Meninas, de Luis Huitrón.
La programación también contempla una cancha de futbol y espectáculos musicales con agrupaciones como:
- Grupo Tribu
- Los Huastecos
- Paraíso Mexicano
- Mariachi de la SSC
- Los Reyes de Veracruz
La Feria del Amaranto 2026 será una opción para disfrutar durante el fin de semana de productos tradicionales, actividades culturales y música en uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad de México.
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