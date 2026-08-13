Feria del Amaranto 2026 en CDMX: fechas, horarios y actividades en el Monumento a la Revolución

GENERANDO AUDIO...

Feria del Amaranto 2026 llegará al Monumento a la Revolución. Foto: Shutterstock

La Feria del Amaranto 2026 llegará al Monumento a la Revolución de la CDMX del 21 al 23 de agosto, con productos elaborados a base de este ingrediente, además de actividades culturales y espectáculos musicales.

¿Cuándo es la Feria del Amaranto 2026?

La Feria del Amaranto 2026 se realizará durante tres días en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Estos son los horarios:

Viernes 21 de agosto: 10:00 a 18:00 horas

10:00 a 18:00 horas Sábado 22 de agosto: 9:00 a 18:00 horas

9:00 a 18:00 horas Domingo 23 de agosto: 10:00 a 16:00 horas

¡La Feria del Amaranto llega al Monumento a la Revolución! 🌱✨



Ven con toda tu familia y disfruta de experiencias gastronómicas, actividades culturales, conversatorios, ceremonias y más. 🍽🎶



¡No te la pierdas!

📆21-23 de agosto

📍Monumento a la Revolución

🎟¡Entrada libre! pic.twitter.com/qogzLRPciq — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) August 11, 2026

¿Qué habrá en la Feria del Amaranto?

Durante el evento, los asistentes podrán encontrar distintos productos elaborados con amaranto y otros ingredientes tradicionales, entre ellos:

Alegrías

Obleas

Barritas

Churritos

Enjambres con chocolate

Galletas

Muéganos

Dulces con nueces o semillas

Además de la oferta gastronómica, el programa contempla actividades culturales y musicales para los visitantes.

Actividades culturales y música

Entre las actividades programadas se encuentra la tradicional ceremonia Tóxcatl, así como conversatorios y la presentación de la puesta en escena Las Meninas, de Luis Huitrón.

La programación también contempla una cancha de futbol y espectáculos musicales con agrupaciones como:

Grupo Tribu

Los Huastecos

Paraíso Mexicano

Mariachi de la SSC

Los Reyes de Veracruz

La Feria del Amaranto 2026 será una opción para disfrutar durante el fin de semana de productos tradicionales, actividades culturales y música en uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.













