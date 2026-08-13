Feria del Amaranto 2026 en CDMX: fechas, horarios y actividades en el Monumento a la Revolución

| 12:25 | Fabián Millares | Uno TV
La Feria del Amaranto 2026 llegará al Monumento a la Revolución de la CDMX
Feria del Amaranto 2026 llegará al Monumento a la Revolución. Foto: Shutterstock

La Feria del Amaranto 2026 llegará al Monumento a la Revolución de la CDMX del 21 al 23 de agosto, con productos elaborados a base de este ingrediente, además de actividades culturales y espectáculos musicales.

¿Cuándo es la Feria del Amaranto 2026?

La Feria del Amaranto 2026 se realizará durante tres días en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Estos son los horarios:

  • Viernes 21 de agosto: 10:00 a 18:00 horas
  • Sábado 22 de agosto: 9:00 a 18:00 horas
  • Domingo 23 de agosto: 10:00 a 16:00 horas

¿Qué habrá en la Feria del Amaranto?

Durante el evento, los asistentes podrán encontrar distintos productos elaborados con amaranto y otros ingredientes tradicionales, entre ellos:

  • Alegrías
  • Obleas
  • Barritas
  • Churritos
  • Enjambres con chocolate
  • Galletas
  • Muéganos
  • Dulces con nueces o semillas

Además de la oferta gastronómica, el programa contempla actividades culturales y musicales para los visitantes.

Actividades culturales y música

Entre las actividades programadas se encuentra la tradicional ceremonia Tóxcatl, así como conversatorios y la presentación de la puesta en escena Las Meninas, de Luis Huitrón.

La programación también contempla una cancha de futbol y espectáculos musicales con agrupaciones como:

  • Grupo Tribu
  • Los Huastecos
  • Paraíso Mexicano
  • Mariachi de la SSC
  • Los Reyes de Veracruz

La Feria del Amaranto 2026 será una opción para disfrutar durante el fin de semana de productos tradicionales, actividades culturales y música en uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad de México.

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