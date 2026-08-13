México rompe récord de turismo: ¿cuántos extranjeros visitan el país y de dónde vienen? 

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Turismo en México tiene cifras históricas. Foto: Shutterstock

México registró números históricos en cuestión de turismo, así lo informó Josefina Rodríguez Zamora, encargada de la Secretaría de Turismo (Sectur), durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 13 de agosto.

Las cifras son favorables pese al tema que se vive actualmente en el mundo, “donde existe una disminución de tráfico aéreo en todo el mundo y por supuesto en México”, mencionó.

¿Cuántas personas visitan México?

Durante la conferencia mañanera, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer las cifras sobre los visitantes extranjeros en México, afirmando que la cantidad de viajeros internacionales aumentó un 7.7% respecto a 2025.

Cabe mencionar que en esta categoría se entiende por los visitantes que llegan al país, pero no pernoctan.

Por su parte, el turismo internacional aumentó un 4.6% a diferencia de 2025, en el mismo periodo de enero a junio, lo que indica un récord.

Sumado a esto, se realizó un balance de la derrama económica, dando como resultado un aumento del 0.5%, a pesar de la inflación de Estados Unidos y el encarecimiento de los vuelos, sobre todo de larga distancia.

Vacacionistas Foto: Cuartoscuro

¿De qué países llegan más turistas a México?

Cabe señalar que el turismo por parte del mercado estadounidense disminuyó, pero hay otros países que están siendo emergentes para el país, entre ellos:

Colombia: +31.5%

Brasil: +19.3%

Japón: +17.1%

Canadá: +7.6%

Suiza: +6.0%

Australia: +3.8%

Corea del Sur: +3.5%

Estos incrementos muestran que, aunque el mercado estadounidense registró una disminución, México mantiene otros mercados internacionales que han incrementado su presencia durante 2026.

¿Cuáles son los aeropuertos más utilizados?

México recibió 93.9 millones de pasajeros y los aeropuertos más utilizados fueron:

AICM: 22.0 millones

Cancún: 14.8 millones

Guadalajara: 9.2 millones

Monterrey: 7.6 millones

Tijuana: 5.8 millones

San José del Cabo: 3.8 millones

AIFA: 3.6 millones

Puerto Vallarta: 3.3 millones

Mérida: 2.0 millones

León: 1.5 millones

Foto: Cuartoscuro

Turismo de cruceros también aumenta

Cabe señalar que el mercado de los cruceros también aumentó en este periodo, pues se registraron 6.6 millones de cruceristas, un 15.2% más que el 2025.

Además, el gasto alcanzó los 575 millones de dólares, lo que representa un incremento de 18.7%.

Por su parte, el Tren Maya también tuvo un impacto favorable en los turistas, pues cuenta con 56 mil 763 pasajeros.

También se dio a conocer que el turismo nacional fue de suma importancia, pues se registró que 53.6 millones de mexicanos viajaron y se hospedaron en un hotel.

El impacto del Mundial 2026 en el turismo de México

Uno de los puntos a destacar en el turismo durante 2026 es el Mundial de futbol, que se llevó a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, pues este causó un gran flujo de turistas en el país.

Durante este periodo se registraron 4.1 millones de turistas internacionales, dejando una derrama económica de 2,913 millones de dólares.

Foto: Cuartoscuro

Entre los países que visitaron México durante este periodo se encuentran:

Japón: +131.7%

Australia: +89.1%

Colombia: +74.4%

Ecuador: +62.6%

Corea del Sur: +46.7%

Brasil: +29.4%

Países Bajos: +9.8%

Alemania: +6.4%

Los datos muestran el impacto que tuvo el Mundial en la llegada de visitantes de distintos mercados internacionales a México.

La secretaria de Turismo puntualizó que se sigue trabajando para aumentar el número de turistas, por lo que continuarán con la promoción en todos los países para “seguir consolidando nuestros mercados principales, tenemos siete ferias, cada una tiene un nicho diferente, la mayoría tiene una especialidad y por eso vamos a estas diferentes” afirmó.

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