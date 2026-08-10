México, entre los 10 países más bellos del mundo: ocupa el segundo lugar

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Jalisco gana premio internacional de turismo. Foto: Cuartoscuro

En este verano y todavía con días para las vacaciones, revisa la lista de los países más bellos del mundo, donde México se halla en segundo sitio, difundida por la Secretaría de Turismo (Sectur) en su redes sociales y que atribuye a la revista de viajes Condé Nast Traveler.

A la cabeza de la clasificación se halla Australia por su diversidad de paisajes, atractivos naturales y patrimonio.

¿Qué lugar ocupa México entre los países más bellos?

De acuerdo con la clasificación retomada por Sectur, México se ubica en el segundo lugar, únicamente detrás de Australia y por encima de Brasil, Estados Unidos y China.

El listado queda de la siguiente manera:

Australia México Brasil Estados Unidos China India Canadá Indonesia Francia Colombia

La posición de México destaca por la variedad de paisajes que ofrece el país, desde playas, selvas y desiertos hasta volcanes, montañas y ciudades históricas.

Nuestro país fue reconocido como uno los países más bellos del mundo en 2026 por Condé Nast Traveler, un reconocimiento que celebra la extraordinaria riqueza natural, cultural y patrimonial que distingue a México. 🤩🙌🏼👀



De playas y selvas a desiertos, montañas, Pueblos Mágicos… pic.twitter.com/fWrXq2MoAf — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 7, 2026

¿Por qué destaca México?

En la publicación difundida por Sectur se resaltan elementos como los desiertos, volcanes, playas, la Mariposa Monarca y el avistamiento de ballenas y luciérnagas como parte de la diversidad natural del país.

La propia Condé Nast Traveler también ha destacado la variedad geográfica de México. En su publicación sobre los países más bellos del mundo menciona sus parques nacionales, sus miles de kilómetros de costa y la presencia de ecosistemas que van de los desiertos a los volcanes nevados. Entre los sitios mexicanos que destaca están Hierve el Agua, el Cañón del Sumidero, la Reserva de la Mariposa Monarca y El Vizcaíno.

Aun así, México aparece también dentro de la selección de países que la revista considera destacados por su belleza, con paisajes naturales y patrimonio que van mucho más allá de sus destinos de playa.

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