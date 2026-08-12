Tulum y Oaxaca lideran ranking mundial de los destinos más felices

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Tulum y Oaxaca en el top 5. Foto: Cuartoscuro

Recientemente te dimos a conocer que México se halla entre los países más bellos del mundo, ahora te contaremos que Tulum y Oaxaca encabezan una ranking de 155 destinos turísticos en el mundo donde los viajeros se sienten más felices.

Por lo que si estás en la búsqueda de un destino turístico para levantar el ánimo en verano, no lo piense más,Tulum y Oaxaca cumplen con las expectativas de los viajeros pues aquí expresan sentimientos de felicidad, alegría y bienestar, de acuerdo con el ranking elaborado por la compañía JustCover.

El top de los 15 destinos que producen felicidad

El estudio analizó más de un millón de reseñas de viajes en línea y revisó la manera en que los visitantes describieron su experiencia en 155 destinos de todo el mundo. Con esos datos, JustCover creó un “Happy Place Score”, la puntuaciòn va de 0 a 100.

El resultado coloca a México en una posición destacada: Tulum ocupa el primer lugar mundial con 100 puntos, mientras que Oaxaca aparece en la tercera posición con 88 puntos.

En el segundo lugar del ranking Happy Place se ubicó Soufrière, Santa Lucía, con 95.2 puntos. A continuación te damos el top de los 15 destinos que hacen más felices a los viajeros.

Tulum, México – 100

Soufrière, Santa Lucía – 95.2

Oaxaca, México – 88

Las Vegas, Estados Unidos – 88

Maui, Estados Unidos – 84.6

Ciudad de Nueva York, Estados Unidos – 81.5

Capadocia, Turquía – 77.5

Río de Janeiro, Brasil – 75.2

Chicago, Estados Unidos – 74

Toronto, Canadá – 71.4

Maldivas, Maldivas – 71.4

Austin, Estados Unidos – 71.3

Nueva Orleáns, Estados Unidos – 70.3

Bora Bora, Polinesia Francesa – 69.4

Positano, Italia – 69.2

Tulum, el destino más feliz del mundo

Tulum, en la península de Yucatán, encabeza el listado con una puntuación perfecta de 100 sobre 100.

De acuerdo con el informe, este destino es conocido por sus ruinas mayas, además de su acceso a la naturaleza. La gastronomía, la vida nocturna y las opciones de bienestar también forman parte de los atractivos que llevan a viajeros de distintas partes del mundo a visitarlo.

Oaxaca también entra al top 5 mundial

En el tercer lugar aparece Oaxaca, con 88 puntos, empatada con Las Vegas.

El informe destaca su gastronomía, mercados y cultura indígena. Entre los sitios mencionados se encuentra el Mercado Benito Juárez, donde los visitantes pueden encontrar alimentos como tlayudas, mole negro y chapulines.

También resalta su centro colonial y su importancia durante las celebraciones del Día de Muertos, elementos que contribuyen a la experiencia de quienes visitan la ciudad.

Así pues considera estos dos destinos turísticos de México para alguna escapada en este 2026 porque muchos viajeros no pueden estar equivocados.

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