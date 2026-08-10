Gran verano en Mazatlán: suma más de 770 mil visitantes y 84% de ocupación hotelera

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Turismo en Mazatlán. Foto: Especial

Mazatlán, la Perla del Pacífico, vive una gran temporada vacacional de verano, con una importante afluencia turística que se refleja todos los días en sus playas, Malecón, Centro Histórico y los principales atractivos del destino.

Durante julio y lo que va de agosto, el puerto registra la llegada de más de 770 mil visitantes, una ocupación hotelera promedio del 84% y una derrama económica superior a los 3 mil 700 millones de pesos, reafirmando su posición como uno de los destinos de sol y playa preferidos del turismo nacional.

La actividad turística se hace visible a lo largo de la ciudad. Familias recorren el Malecón y las tradicionales letras de Mazatlán, mientras que sitios emblemáticos como Sánchez Taboada, Olas Altas y el Centro Histórico mantienen una constante presencia de visitantes.

A esta dinámica se suman los paseos en catamaranes y embarcaciones por la bahía, la actividad en las playas y las Tres Islas, así como la afluencia en atractivos como el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, el Faro y el Observatorio 1873, además de restaurantes, comercios y establecimientos turísticos.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que los resultados de la temporada reflejan la preferencia que mantiene Mazatlán entre los viajeros.

“Mazatlán está viviendo un gran verano y los resultados hablan por sí mismos. Más de 770 mil visitantes durante julio y lo que va de agosto, una ocupación hotelera promedio del 84% y fines de semana que promedian el 91% confirman la fortaleza turística de la Perla del Pacífico. Pero más allá de las cifras, lo vemos todos los días en un destino vivo, con familias disfrutando del Malecón, nuestras playas, el Centro Histórico, la gastronomía y la gran diversidad de experiencias que ofrece Mazatlán y que a final de cuentas se traduce en prosperidad compartida”, señaló.

Durante los últimos cuatro fines de semana, Mazatlán ha registrado una ocupación hotelera promedio del 91%, mientras que establecimientos ubicados en zonas como el Malecón, Zona Dorada y Cerritos han alcanzado hasta el 100% de ocupación de viernes a domingo.

Sosa Osuna destacó que, ante la importante afluencia registrada durante el periodo vacacional, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha sido fundamental para fortalecer las acciones de seguridad y atención a quienes recorren los destinos de Sinaloa.

“La seguridad de las y los sinaloenses, así como de quienes nos visitan, es una prioridad para nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde. Por ello, quiero reconocer y agradecer profundamente a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su respaldo permanente a Sinaloa y por la coordinación entre lo tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones que brindan seguridad y confianza a visitantes y turistas. Este trabajo interinstitucional es fundamental para que miles de familias puedan disfrutar de nuestros destinos durante esta temporada vacacional”, destacó.

La temporada vacacional también mantiene movimiento en los Pueblos Mágicos, Pueblos Señoriales, playas, comunidades y destinos de naturaleza, ampliando las alternativas para quienes buscan experiencias de cultura, gastronomía, historia, aventura, mar y sierra durante un mismo viaje.

Estos resultados se dan en el marco de la campaña de promoción turística “Sinaloa, el verano que lo tiene todo”, que durante esta temporada muestra la diversidad de experiencias y destinos que pueden disfrutarse en las distintas regiones del estado.

La estrategia tiene a Mazatlán como uno de sus principales escaparates turísticos y, al mismo tiempo, promueve la riqueza de los Pueblos Mágicos y Pueblos Señoriales, playas, sierra y comunidades de Sinaloa, poniendo en valor su gastronomía, cultura, naturaleza y hospitalidad.

Con más de 915 mil visitantes y una derrama económica superior a los 3 mil 900 millones de pesos durante julio y lo que va de agosto, Sinaloa mantiene una sólida temporada vacacional, con Mazatlán como su principal motor turístico y una oferta que se extiende desde las costas del Pacífico hasta sus Pueblos Mágicos, comunidades y destinos de naturaleza.

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