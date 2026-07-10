Países que exigen vigencia mínima de pasaporte de tres a seis meses
Hay algunos países como Alemania, China, España, Francia y Portugal que exigen a sus visitantes una vigencia mínima de pasaporte de tres a seis meses.
Tener un pasaporte vigente no siempre es suficiente para viajar al extranjero. Dependiendo del país de destino, las autoridades migratorias exigen que el documento tenga una vigencia mínima de tres o hasta seis meses a partir de la fecha de ingreso.
¿Qué países exigen pasaporte con vigencia mínima de tres a seis meses?
Países que exigen tres meses de vigencia
México forma parte del llamado Código de Fronteras Schengen. Su regla general es que el pasaporte:
- Sea expedido en los últimos 10 años
- Tenga vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida en los países del Espacio Schengen
Algunos de los países del Espacio Schengen que exigen pasaporte con vigencia mínima de tres meses son:
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Dinamarca
- España
- Francia
- Grecia
- Italia
- Noruega
- Países Bajos
- Portugal
- Suiza
- Suecia
En cambio, estas son algunas naciones que exigen una vigencia de seis meses:
- China
- Emiratos Árabes Unidos (Dubái)
- Indonesia (Bali)
- Malasia
- Singapur
- Tailandia
- Vietnam
Importante: Estados Unidos suele exigir seis meses de vigencia. Sin embargo, no aplica en los viajeros mexicanos, quienes pueden ir al país vecino con solo tener su pasaporte y visa vigente, sin un periodo determinado.
Esto se debe a que México figura dentro del “Six-Month Club”: un programa que exenta a determinados países de cumplir el requisito.
¿Qué pasa si mi pasaporte está vencido?
Si tu pasaporte no cumple con la vigencia mínima de tres o seis meses que exigen los países mencionados, puede ocurrir alguna de estas situaciones:
- La aerolínea puede negar el abordaje
- Las autoridades migratorias pueden negar el ingreso al país de destino
- Impedir el tránsito internacional si detectan el problema durante una escalada
Recomendaciones para viajar
Lo ideal es revisar las fuentes gubernamentales del país a visitar, antes de comprar o abordar un vuelo. Se puede consultar en:
- La aerolínea
- La embajada o consulado del país a visitar
- Autoridad migratoria del destino
- Secretaría de Relaciones Exteriores de México
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