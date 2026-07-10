Países que exigen vigencia mínima de pasaporte de tres a seis meses

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Para tramitar tu pasaporte mexicano primero debes hacer cita. Foto: Shutterstock

Hay algunos países como Alemania, China, España, Francia y Portugal que exigen a sus visitantes una vigencia mínima de pasaporte de tres a seis meses.

Tener un pasaporte vigente no siempre es suficiente para viajar al extranjero. Dependiendo del país de destino, las autoridades migratorias exigen que el documento tenga una vigencia mínima de tres o hasta seis meses a partir de la fecha de ingreso.

¿Qué países exigen pasaporte con vigencia mínima de tres a seis meses?

Países que exigen tres meses de vigencia

México forma parte del llamado Código de Fronteras Schengen. Su regla general es que el pasaporte:

Sea expedido en los últimos 10 años

Tenga vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida en los países del Espacio Schengen

Algunos de los países del Espacio Schengen que exigen pasaporte con vigencia mínima de tres meses son:

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Francia

Grecia

Italia

Noruega

Países Bajos

Portugal

Suiza

Suecia

En cambio, estas son algunas naciones que exigen una vigencia de seis meses:

China

Emiratos Árabes Unidos (Dubái)

Indonesia (Bali)

Malasia

Singapur

Tailandia

Vietnam

Importante: Estados Unidos suele exigir seis meses de vigencia. Sin embargo, no aplica en los viajeros mexicanos, quienes pueden ir al país vecino con solo tener su pasaporte y visa vigente, sin un periodo determinado.

Esto se debe a que México figura dentro del “Six-Month Club”: un programa que exenta a determinados países de cumplir el requisito.

¿Qué pasa si mi pasaporte está vencido?

Si tu pasaporte no cumple con la vigencia mínima de tres o seis meses que exigen los países mencionados, puede ocurrir alguna de estas situaciones:

La aerolínea puede negar el abordaje

Las autoridades migratorias pueden negar el ingreso al país de destino

Impedir el tránsito internacional si detectan el problema durante una escalada

Recomendaciones para viajar

Lo ideal es revisar las fuentes gubernamentales del país a visitar, antes de comprar o abordar un vuelo. Se puede consultar en:

La aerolínea

La embajada o consulado del país a visitar

Autoridad migratoria del destino

Secretaría de Relaciones Exteriores de México

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