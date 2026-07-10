Viajeros internacionales a México aumentan 5.3% en mayo, pero cae el gasto

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Foto: Cuartoscuro

Los viajeros internacionales que llegaron a México aumentaron en un 5.3% en mayo de este 2026, aunque bajó la cantidad de turistas no fronterizos y el gasto promedio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante ese mes, hubo 8 millones 358 mil 437 visitantes de otros países, lo que equivale al aumento mencionado, con respecto al mismo mes, pero del 2025, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

De esa cantidad, 3 millones 921 mil 172 personas (el 46.9% del total de viajantes) entraron como turistas internacionales; es decir, residentes del extranjero que pernoctaron al menos una noche en territorio mexicano.

Lo anterior muestra un incremento del 4.5% en el ingreso de dichos extranjeros, en comparación con mayo del 2025.

En cambio, 4 millones 437 mil 265 personas (el 53.1% de todos los viajantes) entraron a México sin hospedarse, entrando y saliendo el mismo día.

En mayo 2026, ingresaron al país 8,358,437 viajeras y viajeros internacionales, 5.3% más que en mayo 2025.



De esta cantidad:

▪️46.9% entraron como turistas internacionales (residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México)

▪️53.1% lo hicieron como… pic.twitter.com/9tsNZ2prB8 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 10, 2026

Baja el gasto de viajantes y turistas

Sin embargo, el gasto total de los viajeros internacionales bajó un 0.3% en mayo, pues alcanzó los 2 mil 610.1 millones de dólares. Su gasto promedio fue de 312.3 dólares, es decir, un 5.3% menos a nivel anual.

En cambio, el gasto de los turistas internacionales disminuyó un 0.6% en México para mayo del 2026. Este rubro de viajantes ejerció 2 mil 335.7 millones de dólares, con un gasto promedio de 595.7 dólares cada uno.

Turistas no fronterizos: 1,108.8 dólares

1,108.8 dólares Turistas fronterizos: 110.8 dólares

Por otra parte, el gasto de los excursionistas internacionales subió un 2.1%, al sumar 274.4 millones de dólares. Su gasto promedió fue de 61.8 dólares, es decir, un 3.7% menos que el año anterior.

Disminuye el turismo no fronterizo

De igual forma, el turismo fronterizo subió un 17.8% en mayo, con 2 millones 16 mil 197 visitantes de este tipo. Se trata de personas que llegan al país para pasar al menos una noche dentro de la delimitación de la franja fronteriza de México y sus colindancias, y el cruce es por vía terrestre.

En cambio, bajó en un 6.6% la llegada de turistas no fronterizos a México en mayo del 2026.

Y es que, un millón 904 mil 975 personas entraron al país, permanecieron al menos una noche y viajaron más allá de la franja fronteriza.

Principal motivo de viaje para los visitas no fronterizos

Vacaciones, recreo u ocio: un millón 226 mil 855 entradas

Visita a familiares y amistades: 505 mil 554

Motivos profesionales o de negocios: 122 mil 295

Otro: 30 mil 984

Atención médica y de bienestar: 15 mil 937

Educación: 2 mil 687

Compras: 663

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