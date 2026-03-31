¿Qué tan poderoso es el pasaporte de México? Así sube en el ranking mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Pasaportes mas poderosos del mundo. Foto: Shutterstock

Si estás por viajar fuera del país en esta Semana Santa o en los próximos días, quizá debas conocer que el pasaporte mexicano ganó fuerza en 2026 y ya se ubica entre los 20 más poderosos del mundo, de acuerdo con la edición más reciente del Henley Passport Index 2026, uno de los rankings globales más consultados sobre libertad de viaje. De acuerdo con este top, el pasaporte mexicano te da entrada a 156 países, subió su posición internacional y reafirma su competitividad frente a otros países de la región.

El índice, elaborado con datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), mide cuántos países puede visitar una persona sin necesidad de tramitar visa previa.

¿En qué lugar está México en 2026?

De acuerdo con la actualización de enero de 2026 del Henley Passport Index:

México ocupa el lugar 20 a nivel mundial

Tiene acceso a 156 destinos sin visa previa o con visa a la llegada

Mejora frente al lugar 23 reportado en 2025

Se mantiene como uno de los pasaportes más sólidos de América Latina

Este avance refleja mejores condiciones de movilidad para turismo, viajes de negocios y conexiones internacionales.

Los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

En la parte alta del ranking, Singapur conserva el primer lugar, con acceso a 192 destinos sin visa, seguido por Japón y Corea del Sur.

Así quedó el Top global:

Posición País Destinos 1 Singapur 192 2 Japón 187 2 Corea del Sur 187 2 Emiratos Árabes Unidos 187 3 Suecia 186 4 Bélgica 185 4 Dinamarca 185 4 Finlandia 185 4 Francia 185 4 Alemania 185 4 Irlanda 185 4 Italia 185 4 Luxemburgo 185 4 Países Bajos 185 4 Noruega 185 4 España 185 4 Suiza 185 5 Austria 184 5 Grecia 184 5 Malta 184 5 Portugal 184 20 México 156

¿A qué países puede viajar un mexicano sin visa?

Entre los destinos más atractivos para mexicanos destacan:

Japón

Corea del Sur

Reino Unido

Argentina

Marruecos

Perú

gran parte de Europa

Además, en algunos países se mantiene la entrada con autorizaciones electrónicas, como eTA o ETA, sin necesidad de una visa tradicional.

Así ha sido la clasificación de México en el Índice Henley de Pasaportes

AÑO RANGO

2006 21​ 2007 24​ 2008 27​ 2009 27​ 2010 32º​ 2011 29​ 2012 30​ 2013 23​ 2014 23​ 2015 28​ 2016 28​ 2017 26​ 2018 22​ 2019 23​ 2020 24​ 2021 25​ 2022 24​ 2023 25​ 2024 23​ 2025 23​ 2026 20

¿Qué significa tener un pasaporte “poderoso”?

Más allá del ranking, un pasaporte fuerte representa ventajas reales:

Menos trámites migratorios

Ahorro en costos de visas

Facilidad para viajes de turismo y negocios

Mayor flexibilidad para vuelos de última hora

Mejor conectividad internacional

Si consideramos que viajar es algo que muchas personas contemplan en esta temporada, quizá quieras aprovechar que México subió al Top 20 global y comprobar por ti mismo esta ventaja.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.