¿Qué tan poderoso es el pasaporte de México? Así sube en el ranking mundial 2026
Si estás por viajar fuera del país en esta Semana Santa o en los próximos días, quizá debas conocer que el pasaporte mexicano ganó fuerza en 2026 y ya se ubica entre los 20 más poderosos del mundo, de acuerdo con la edición más reciente del Henley Passport Index 2026, uno de los rankings globales más consultados sobre libertad de viaje. De acuerdo con este top, el pasaporte mexicano te da entrada a 156 países, subió su posición internacional y reafirma su competitividad frente a otros países de la región.
El índice, elaborado con datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), mide cuántos países puede visitar una persona sin necesidad de tramitar visa previa.
¿En qué lugar está México en 2026?
De acuerdo con la actualización de enero de 2026 del Henley Passport Index:
- México ocupa el lugar 20 a nivel mundial
- Tiene acceso a 156 destinos sin visa previa o con visa a la llegada
- Mejora frente al lugar 23 reportado en 2025
- Se mantiene como uno de los pasaportes más sólidos de América Latina
Este avance refleja mejores condiciones de movilidad para turismo, viajes de negocios y conexiones internacionales.
Los pasaportes más poderosos del mundo en 2026
En la parte alta del ranking, Singapur conserva el primer lugar, con acceso a 192 destinos sin visa, seguido por Japón y Corea del Sur.
Así quedó el Top global:
|Posición
|País
|Destinos
|1
|Singapur
|192
|2
|Japón
|187
|2
|Corea del Sur
|187
|2
|Emiratos Árabes Unidos
|187
|3
|Suecia
|186
|4
|Bélgica
|185
|4
|Dinamarca
|185
|4
|Finlandia
|185
|4
|Francia
|185
|4
|Alemania
|185
|4
|Irlanda
|185
|4
|Italia
|185
|4
|Luxemburgo
|185
|4
|Países Bajos
|185
|4
|Noruega
|185
|4
|España
|185
|4
|Suiza
|185
|5
|Austria
|184
|5
|Grecia
|184
|5
|Malta
|184
|5
|Portugal
|184
|20
|México
|156
¿A qué países puede viajar un mexicano sin visa?
Entre los destinos más atractivos para mexicanos destacan:
- Japón
- Corea del Sur
- Reino Unido
- Argentina
- Marruecos
- Perú
- gran parte de Europa
Además, en algunos países se mantiene la entrada con autorizaciones electrónicas, como eTA o ETA, sin necesidad de una visa tradicional.
Así ha sido la clasificación de México en el Índice Henley de Pasaportes
|AÑO
|RANGO
|2006
|21
|2007
|24
|2008
|27
|2009
|27
|2010
|32º
|2011
|29
|2012
|30
|2013
|23
|2014
|23
|2015
|28
|2016
|28
|2017
|26
|2018
|22
|2019
|23
|2020
|24
|2021
|25
|2022
|24
|2023
|25
|2024
|23
|2025
|23
|2026
|20
¿Qué significa tener un pasaporte “poderoso”?
Más allá del ranking, un pasaporte fuerte representa ventajas reales:
- Menos trámites migratorios
- Ahorro en costos de visas
- Facilidad para viajes de turismo y negocios
- Mayor flexibilidad para vuelos de última hora
- Mejor conectividad internacional
Si consideramos que viajar es algo que muchas personas contemplan en esta temporada, quizá quieras aprovechar que México subió al Top 20 global y comprobar por ti mismo esta ventaja.
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