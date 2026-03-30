Qué hacer si pierdes tu INE, pasaporte o tarjeta bancaria durante tus vacaciones
Es común que una persona pierda o sufra el robo de su credencial de INE, pasaporte o tarjetas bancarias durante sus vacaciones, por lo que es importante seguir los siguientes pasos para evitar algún fraude.
Con el acceso a tecnologías y la banca en línea, perder estas tarjetas y credenciales ya no es un problema real, si se reporta a tiempo para evitar una suplantación de identidad o fraude. Por eso, aquí te decimos qué hacer si perdiste tu INE, pasaporte o tarjetas bancarias.
¿Qué hacer si perdí mi INE o pasaporte en vacaciones?
INE
En el caso del INE, es importante que reportes el robo o extravío de tu credencial para evitar una suplantación de identidad. A continuación, los pasos a seguir para reportar y obtener una nueva identificación:
- Reporta robo o extravío al INETEL: 800 433 2000
- Recibirás un folio temporal por 30 días
- Agenda tu cita
- Acude al módulo del INE asignado, el día de la entrevista
- Solicita nueva credencial
- Entregar documentos: Acta de nacimiento, credencial oficial y comprobante de domicilio
Pasaporte
En este caso, es muy importante que reportes inmediatamente el robo o extravío, ya que sin este documento no podrás salir del país ni identificarte adecuadamente.
- Reporta robo o extravío ante la policía local del país donde te encuentras
- Reúne tu acta de nacimiento y otra identificación oficial de México
- Agenda una cita en las oficinas del consulado o de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana
- Entrega tus documentos y datos biométricos en la cita presencial
¿Qué hacer si extravié o me robaron mi tarjeta bancaria?
Aunque cada banco tiene su protocolo, existen pasos generales a seguir para reportar el robo o extravío de alguna de tus tarjetas.
- Bloquea la tarjeta en la app de tu banco, portal web o por llamada
- Reporta el incidente de robo o extravío a través del número de atención de tu banco y solicita una reposición
- Revisa tus movimientos bancarios para detectar cargos no reconocidos
Procura bloquear primero la tarjeta, ya que cada minuto cuenta para evitar algún fraude.
Tips ante pérdida o robo de INE, pasaporte y tarjetas en vacaciones
- Guarda copias digitales de cada una antes de viajar
- No lleves todos tus documentos en un solo sitio
- Usa cartera secundaria o digital
- Ten contactos importantes a la mano (banco, INETEL, consulado)
- Realiza el reporte por robo o extravío, sin minimizar el hecho
También debes estar alerta ante un posible fraude por “robo fantasma”, que consiste en la extracción de tu saldo a través del pago sin contacto.
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