Qué hacer si pierdes tu INE, pasaporte o tarjeta bancaria durante tus vacaciones

| 10:25 | Bryan Rivera González | Uno TV
INE y Pasaporte extraviados
Foto: Getty Images/ Cuartoscuro

Es común que una persona pierda o sufra el robo de su credencial de INE, pasaporte o tarjetas bancarias durante sus vacaciones, por lo que es importante seguir los siguientes pasos para evitar algún fraude.

Con el acceso a tecnologías y la banca en línea, perder estas tarjetas y credenciales ya no es un problema real, si se reporta a tiempo para evitar una suplantación de identidad o fraude. Por eso, aquí te decimos qué hacer si perdiste tu INE, pasaporte o tarjetas bancarias.

¿Qué hacer si perdí mi INE o pasaporte en vacaciones?

INE

En el caso del INE, es importante que reportes el robo o extravío de tu credencial para evitar una suplantación de identidad. A continuación, los pasos a seguir para reportar y obtener una nueva identificación:

  1. Reporta robo o extravío al INETEL: 800 433 2000
  2. Recibirás un folio temporal por 30 días
  3. Agenda tu cita
  4. Acude al módulo del INE asignado, el día de la entrevista
  5. Solicita nueva credencial
  6. Entregar documentos: Acta de nacimiento, credencial oficial y comprobante de domicilio

Pasaporte

En este caso, es muy importante que reportes inmediatamente el robo o extravío, ya que sin este documento no podrás salir del país ni identificarte adecuadamente.

  1. Reporta robo o extravío ante la policía local del país donde te encuentras
  2. Reúne tu acta de nacimiento y otra identificación oficial de México
  3. Agenda una cita en las oficinas del consulado o de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana
  4. Entrega tus documentos y datos biométricos en la cita presencial

¿Qué hacer si extravié o me robaron mi tarjeta bancaria?

Aunque cada banco tiene su protocolo, existen pasos generales a seguir para reportar el robo o extravío de alguna de tus tarjetas.

  1. Bloquea la tarjeta en la app de tu banco, portal web o por llamada
  2. Reporta el incidente de robo o extravío a través del número de atención de tu banco y solicita una reposición
  3. Revisa tus movimientos bancarios para detectar cargos no reconocidos

Procura bloquear primero la tarjeta, ya que cada minuto cuenta para evitar algún fraude. 

Tips ante pérdida o robo de INE, pasaporte y tarjetas en vacaciones

  • Guarda copias digitales de cada una antes de viajar
  • No lleves todos tus documentos en un solo sitio
  • Usa cartera secundaria o digital
  • Ten contactos importantes a la mano (banco, INETEL, consulado)
  • Realiza el reporte por robo o extravío, sin minimizar el hecho

También debes estar alerta ante un posible fraude por “robo fantasma”, que consiste en la extracción de tu saldo a través del pago sin contacto.

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