¿Por qué los pasaportes tienen diferentes colores y qué significa cada uno?

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Colores de los pasaportes. Foto: Shutterstock

Seguramente te has dado cuenta que en los aeropuertos hay viajeros con pasaportes y colores diferentes, azules, rojos, verdes y negros, pero ¿por qué los países eligen colores diferentes y qué significan cada uno?

Cada país diseña su pasaporte y elige el color de su portada por cuestiones políticas, culturales, geográficas o prácticas, no existe una regla internacional para definir el color de los pasaportes, y tanto así que dentro de una misma nación pueden existir varios pasaportes.

¿Cuáles son los colores de los pasaportes en el mundo?

De acuerdo con Passport Index, los pasaportes del mundo se agrupan principalmente en cuatro colores: azul, rojo, verde y negro.

En su clasificación de 2026 aparecen:

84 pasaportes azules

67 rojos o burdeos

41 verdes

7 negros

Sin embargo, es importante precisar que el color por sí solo no determina la nacionalidad, el poder del pasaporte ni los derechos de quien lo porta.

Entonces, ¿qué significa cada color? Aquí te lo explicamos.

¿Qué significa el pasaporte azul?

El azul es el color más utilizado entre los pasaportes del mundo. Passport Index contabiliza actualmente 84 documentos con esta tonalidad.

En términos generales, al azul se ha relacionado con países del llamado “Nuevo Mundo”, particularmente en América, y también con referencias al océano o a determinadas asociaciones económicas y regionales. Pero tampoco hay una interpretación única.

Entre los países que utilizan pasaportes azules están Estados Unidos, Canadá y numerosos países de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el sitio de Kayak, el pasaporte ordinario estadounidense es azul. Sin embargo, a lo largo de su historia ha tenido cambios de color.

¿Qué significa el pasaporte rojo o burdeos?

El rojo y sus tonalidades, especialmente el burdeos, son otro de los colores más frecuentes. De acuerdo con Passport Index, 67 países utilizan este color en sus pasaportes.

Uno de los ejemplos más conocidos es Europa: los países de la Unión Europea utilizan pasaportes de color burdeos, aunque cada documento conserva sus propias características nacionales.

Este color también puede estar vinculado con procesos históricos, identidad nacional o pertenencia a determinadas agrupaciones.

Nuevamente Kayak ejemplifica con la libreta de pasaporte de Reino Unido, que tras su salida de la Unión Europea, pasó de tener pasaporte color rojo a color azul.

De igual manera no hay una regla definitiva ni el color rojo o burdeos se identifica con un país o bloque.

¿Qué significa el pasaporte verde?

El verde es uno de los colores que más se relaciona con la identidad cultural y religiosa de determinados países.

En muchos países de mayoría musulmana, el verde tiene una importancia especial dentro de la tradición islámica y, por ello, aparece en sus documentos oficiales y pasaportes. Sin embargo, el verde no está ligado solamente a un significado religioso. México, por ejemplo, utiliza el color verde en sus libretas de pasaporte ordinario.

Passport Index contabiliza actualmente 41 pasaportes verdes.

¿Por qué el pasaporte mexicano es verde?

En México, el pasaporte ordinario tiene cubierta verde.

Pero hay un dato que puede sorprender: México no tiene un solo color de pasaporte.

La normativa mexicana establece tres colores dependiendo del tipo de documento:

Verde: pasaporte ordinario

pasaporte ordinario Gris: pasaporte oficial

pasaporte oficial Negro: pasaporte diplomático

El Diario Oficial de la Federación con fecha del 12 de octubre de 2000 estableció estos colores para las libretas de los pasaportes electrónicos mexicanos.

Esto demuestra algo importante: el color de un pasaporte también puede servir para distinguir el tipo de documento que porta una persona, no solamente el país que lo expide.

¿Qué significa el pasaporte negro?

El negro es el color menos común de los cuatro grandes grupos.

Passport Index registra actualmente siete pasaportes negros.

Entre los países que utilizan este color aparecen Nueva Zelanda, Angola y Trinidad y Tobago, aunque las razones para elegirlo pueden ser diferentes en cada caso.

El negro también tiene una ventaja práctica: puede disimular mejor el desgaste y la suciedad de una cubierta que se utiliza constantemente.

Por eso, no necesariamente hay que buscar una interpretación política o religiosa detrás de cada pasaporte negro.

¿El color de un pasaporte tiene un significado oficial?

No existe un significado universal para cada color. Es decir, no hay una norma internacional que establezca los significados de cada color. Lo que sí existe son patrones.

Si bien la La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece estándares técnicos para los documentos de viaje legibles por máquina, incluidos aspectos relacionados con su diseño y seguridad, el color de la portada no funciona de manera estandarizada.

Los gobiernos pueden elegir un color que coincida con su bandera, su historia, sus tradiciones culturales, su identidad nacional o sus relaciones regionales.

En otros casos, el color puede utilizarse para diferenciar distintos tipos de pasaportes dentro de un mismo país.

Esto significa que ver un pasaporte de un color diferente al habitual no necesariamente quiere decir que la persona tenga otra nacionalidad. Puede tratarse de un documento expedido para una función oficial específica.

La conclusión más importante es que no existe un catálogo universal de colores de pasaporte. El significado se entiende mejor cuando se analiza la historia y las instituciones de cada país.

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