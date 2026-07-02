Cómo son las tarjetas de Social Security conmemorativas por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos

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La tarjeta es de edición limitada. Foto: Prensa / Administración del Seguro Social

Una tarjeta de Social Security, de edición limitada y con un nuevo diseño, será entregada a todas las madres de recién nacidos que lleguen al mundo durante la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Social Security Administration (SSA), la tarjeta estará disponible para todos los niños y niñas que nazcan entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

“Idénticas en función a una tarjeta estándar, lucirán el logotipo oficial de Freedom 250 en tinta negra“, dice el informe. El diseño recalca que el beneficiario nació durante el aniversario número 250 de la nación.

La SSA también aclara que las tarjetas conmemorativas forman parte del programa Enumeration at Birth (EAB). Los representantes del recién nacido “pueden solicitar un número de Social Security durante el proceso de registro de nacimiento”.

Asimismo, la agencia indica que los padres no necesitan completar formularios ni papeles adicionales. Esto significa que la tarjeta será entregada automáticamente, como parte del registro habitual de nacimiento.

La SSA, que fijó una pensión máxima de 5 mil dólares para 2026, precisa que unos 3.5 millones de niños nacen anualmente en el país.

Esto indica que la entrega de las nuevas tarjetas por la Independencia de Estados Unidos será un proceso histórico en lo que resta de 2026.

La tarjeta indica “Freedom 250”. Prensa / Administración del Seguro Social

Cuidado con posibles estafas con las tarjetas de Social Security

La SSA, que estaría en riesgo por posibles recortes de fondos en 2032, instó a tener máxima precaución con potenciales estafadores. En su modus operandi podrían tratar de solicitar dinero para la emisión de las tarjetas conmemorativas.

“La Social Security Administration nunca lo llamará, enviará mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando pagos para obtener una tarjeta conmemorativa para su hijo o para cualquier otro fin”, señala el texto.

Y en caso de recibir una “comunicación sospechosa”, que supuestamente proviene de esta agencia o un “afiliado” a ella, la SSA invita a reportar la estafa a través de la Oficina del Inspector General, llamando al 1-800-269-0271.

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