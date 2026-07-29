Nueva York abrirá supermercados con precios hasta 30% más bajos: cuánto podría ahorrar cada familia

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El ahorro proyectado equivaldría a unos 90 dólares al mes. Foto: Leonardo.ai

El Gobierno de Nueva York presentó los detalles de los primeros supermercados municipales de la ciudad, que venderán una canasta básica de productos con un descuento de 30% frente a los precios del mercado privado.

El alcalde Zohran Mamdani y la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, dieron a conocer la medida el 27 de julio, según el comunicado oficial de la Alcaldía de Nueva York, mencionando que el descuento aplicará por igual a cualquier persona, sin importar su nivel de ingresos.

La rebaja cubre toda la fruta, verdura, carne y mariscos frescos, además de unas 20 categorías adicionales de productos básicos, lácteos y refrigerados, con precios fijos que no cambiarán semana a semana como sí ocurre en las tiendas privadas. Pese a lo anterior, no está resuelto quién operará estas tiendas y sólo se tiene, hasta el momento, una fecha aproximada de la inauguración de la primera tienda.

¿Cuánto podría ahorrar cada familia y qué incluye la canasta?

El ahorro proyectado equivale a 15% de la cuenta promedio del supermercado, unos $90 al mes o cerca de $1,000 al año por familia, de acuerdo con el mismo comunicado. La medida llega en un momento en que el costo de la despensa subió 33% a nivel nacional desde 2019, y casi 80% de los neoyorquinos dice estar preocupado por el alza en los precios de los alimentos, según una encuesta citada por la propia Alcaldía.

Más de 40% de las familias de la ciudad tiene dificultades para comprar suficiente comida, un dato que la administración de Mamdani usa para justificar el programa dentro de lo que llama su Agenda de Asequibilidad.

At our five-borough municipal grocery stores, New Yorkers will get a 30% discount on eggs, milk, chicken, fresh produce and other everyday essentials.



In the wealthiest city in the richest country in the world, no one should have to wonder how they’ll afford the food they need… pic.twitter.com/zbNVS735bg — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 27, 2026

¿Cuándo y dónde abrirán las tiendas?

La primera tienda abrirá a finales de 2027 en Hunts Point, en el Bronx, un vecindario donde 77% de los hogares tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, según datos de United Way NYC citados en el comunicado.

Las cinco tiendas —una por cada uno de los cinco condados de la ciudad— deben quedar abiertas antes de que termine el primer periodo de Mamdani como alcalde, incluida la de La Marqueta, en East Harlem, cuyo sitio ya se había anunciado meses atrás. La ciudad destinó $70 millones del presupuesto de capital para el proyecto, en asociación con la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York (NYCEDC).

Para operar las tiendas, la Alcaldía abrió una convocatoria pública dirigida a cadenas o empresas de supermercados interesadas, que deberán encargarse de:

Surtir de manera constante los departamentos estándar de un supermercado

Desarrollar cadenas de suministro confiables y rentables

Desarrollar, junto con la NYCEDC, una marca propia de productos

Garantizar la seguridad alimentaria y el control de calidad

Diseñar los turnos de personal necesarios para mantener la tienda abierta y bien surtida

Encargarse de la seguridad del lugar, tanto para clientes como para empleados

La convocatoria también exige que el operador ofrezca salarios y prestaciones suficientes para vivir, y que firme un acuerdo de paz laboral que permita a los trabajadores organizarse sin represalias.

¿Qué dicen los críticos de este plan?

El sitio conservador Daily Signal, vinculado a la Fundación Heritage, publicó que la oficina del alcalde no respondió a su solicitud de más detalles sobre el plan, y recogió las críticas de dos comentaristas.

La presentadora de CNBC, Sara Eisen, escribió que las tiendas de abarrotes ya operan con márgenes de ganancia de apenas 1% a 2%, por lo que los contribuyentes tendrían que subsidiar el descuento, y que el esquema amenaza con sacar del mercado a las bodegas y mercados locales que sí pagan renta comercial.

El economista Peter St. Onge, de la Fundación Heritage, calculó en la misma nota que la ciudad perdería al menos 28 centavos por cada dólar vendido bajo este esquema, y auguró que los contribuyentes terminarán exigiendo que se recorten los subsidios una vez que adviertan el costo real del programa.

El primero de estos supermercados, el de La Marqueta, ya había sido anunciado en abril con un costo de 30 millones de dólares, la mitad de lo que el alcalde había pedido en su presupuesto para las cinco tiendas, según reportó el New York Times y recogió Daily Signal.

El plan de supermercados municipales se suma a otras medidas con las que la ciudad intenta aliviar el gasto en comida de las familias, en momentos en que incluso las restricciones federales a SNAP amenazan con generar pérdidas millonarias para varias empresas de alimentos que dependen de ese programa.

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