Pasó cinco años preso en Cuba y ahora obtuvo asilo en EE. UU.

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Foto: AFP

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó el 18 de julio a Miami después de obtener asilo tras pasar cinco años preso en Cuba, de acuerdo con reportes de BBC Mundo y declaraciones ofrecidas por el propio artista tras su llegada a Florida.

El activista y creador visual salió de Cuba después de cumplir la condena impuesta por las autoridades de la isla. Su llegada a Miami marcó una nueva etapa para uno de los artistas opositores cubanos con mayor reconocimiento internacional.

¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara y por qué estuvo preso en Cuba?

Luis Manuel Otero Alcántara es un artista visual cubano conocido por su trabajo crítico sobre la realidad política y social de Cuba.

De acuerdo con la BBC Mundo, el artista se convirtió en una de las figuras más visibles del Movimiento San Isidro, un colectivo integrado por artistas y activistas que denunciaron restricciones a la libertad de expresión en la isla.

Su nombre ganó mayor relevancia internacional después de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades cubanas.

Su liberación pone fin a uno de los casos de presos políticos más seguidos internacionalmente desde las protestas del 11 de julio de 2021, pero también abre un nuevo capítulo marcado por la distancia de su familia y la decisión de continuar su activismo desde Estados Unidos.

¿Por qué el artista pasó cinco años preso en Cuba?

Otero Alcántara fue detenido en 2021 y en 2022 fue condenado por delitos como desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos nacionales.

Su arresto durante esas manifestaciones lo colocaron en el centro de las denuncias internacionales sobre derechos humanos en Cuba.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y gobiernos y organizaciones de derechos humanos pidieron reiteradamente su liberación.

🔴 JUSTICIA X LIBERTAD | CUBA

"El encierro es el sentimiento más cercano a la muerte": Luis Manuel Otero tras 5 años preso en Cuba



El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara describió a NTN24 lo que significaron cinco años encarcelado por orden de la dictadura castrista que… pic.twitter.com/oNDzlhXDNz — Jonatan Palacios (@JPActivista) July 29, 2026

El artista, por su parte, rechazó las acusaciones y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el proceso judicial estuvo relacionado con sus expresiones críticas contra el gobierno cubano.

Las autoridades cubanas, por su parte, han sostenido que las condenas contra opositores y manifestantes corresponden a delitos establecidos en la legislación del país.

Estados Unidos autorizó su entrada mediante un Parol Hunamitario. Otero Alcántara había rechazado antes la posibilidad de salir de Cuba a cambio de una liberación anticipada, pero esta vez aceptó marcharse después de completar la condena.

“El encierro es una situación sumamente difícil. Es algo inhumano. Te lleva a un nivel de depresión muy difícil de manejar”, expresó en una entrevista para USA Today.

¿Cómo llegó Luis Manuel Otero Alcántara a Estados Unidos?

De acuerdo con los reportes publicados por medios locales, unos 20 días antes de su liberación, agentes de la Seguridad del Estado le informaron que prepararían su pasaporte y autorizarían su salida. También le dijeron que contactara a sus amigas para iniciar el proceso migratorio en Estados Unidos.

Días después, le avisaron que sería trasladado a una casa secreta.

“Nadie sabe dónde está, y tú tampoco lo sabrás”, expresó Otero para el medio estadounidense.

Durante varios días, familiares y defensores desconocieron su paradero. Cubalex presentó un recurso de habeas corpus para exigir información y determinar si seguía detenido después de cumplir la condena.

¿Qué representa su caso para otros migrantes cubanos?

La llegada de Otero Alcántara a Estados Unidos ocurre en un contexto donde artistas, activistas y opositores cubanos han buscado alternativas para salir de la isla.

Su caso también refleja el uso del asilo como una vía de protección para personas que aseguran haber enfrentado persecución por sus opiniones políticas o actividades públicas.

El asilo en Estados Unidos permite a quienes cumplen los requisitos permanecer legalmente en el país y, posteriormente, solicitar una residencia permanente bajo las condiciones establecidas por la ley migratoria.

¿Qué sigue para Luis Manuel Otero Alcántara en EE. UU.?

Tras su llegada a Florida, el artista deberá continuar con los trámites asociados a su estatus migratorio.

Además de establecerse en Estados Unidos, Otero Alcántara ha indicado que mantendrá su actividad artística y su defensa de los derechos humanos.

Su historia pasó de ser un caso de encarcelamiento en Cuba a convertirse en una nueva etapa como exiliado y artista protegido en Estados Unidos.

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