Ciudadanía por nacimiento: Trump culpa a la Corte Suprema de costar “billones” a EE.UU. tras vencer el plazo

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La Corte Suprema falló contra Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Foto: AFP

El presidente Donald Trump acusó a la Corte Suprema de Estados Unidos de haberle costado al país “billones de dólares” por sus fallos sobre la ciudadanía por nacimiento y los aranceles.

A través de una publicación en la red social Truth Social, el mandatario republicano escribió: “¿Alguien tiene idea de cuánto dinero y prestigio le ha costado a nuestra nación la Corte Suprema con sus fallos negativos sobre la Ciudadanía por Nacimiento y los ARANCELES? La respuesta: ¡BILLONES Y BILLONES DE DÓLARES!”, según la publicación recogida por Mediaite.

El reclamo llegó apenas dos días después de que venciera, sin que la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia presentaran nada, el plazo que la propia Corte le había dado a la administración para pedir una reconsideración del fallo sobre ciudadanía por nacimiento.

A principios de julio, Trump había prometido que exigiría esa revisión “de inmediato”. El expediente público del caso, sin embargo, no registra ninguna solicitud nueva desde que se dictó la sentencia.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento?

El fallo se dio en el caso Trump v. Barbara, resuelto el 30 de junio, contra la orden ejecutiva que el presidente firmó en enero de 2025 para limitar la ciudadanía automática por nacimiento a los hijos de personas presentes en el país de forma ilegal o temporal.

La Corte determinó que esos menores sí están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento, conforme a la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda, según el texto oficial de la sentencia. Con ese fallo, los jueces confirmaron una decisión previa de un tribunal de distrito en New Hampshire que ya había bloqueado la orden.

🔴 Trump blasts the Supreme Court for its negative rulings on birthright citizenship and tariffs. He says those decisions have cost America TRILLIONS and trillions of dollars in money and prestige! pic.twitter.com/sMA7IP1xE1 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 29, 2026

¿Cómo se dividió la Corte y por qué era tan difícil pedir una reconsideración?

La sentencia se resolvió por seis votos contra tres. La opinión quedó dividida así:

La opinión mayoritaria, escrita por el presidente de la Corte, John Roberts, con el respaldo de las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan y los jueces Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson

Una concurrencia adicional de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien firmó la opinión mayoritaria pero también redactó una opinión propia

Una opinión separada del juez Brett Kavanaugh, quien coincidió con el resultado final pero se apartó de parte del razonamiento de la mayoría.

Un disenso conjunto de los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch

Disensos individuales adicionales de Samuel Alito y del propio Gorsuch

Bajo las reglas de la Corte, cualquier petición para que el tribunal reconsidere un caso ya resuelto debe presentarse dentro de los 25 días posteriores a la sentencia. Como ese plazo vencía en sábado, se corrió al siguiente día hábil, el lunes 27 de julio, sin que apareciera ninguna presentación en el expediente, de acuerdo con el periodista especializado en la Corte Josh Gerstein, de Politico, retomado por Mediaite.

El obstáculo, además, no era s´lo procesal: los jueces no han aceptado reconsiderar un caso ya argumentado en más de 50 años, y la última vez que lo hicieron fue en 1965, según explicó a la agencia AP el profesor Aaron-Andrew Bruhl, de William & Mary Law School, en declaraciones citadas por Fox 5 New York. Para que la Corte aceptara escuchar el caso otra vez, al menos uno de los jueces de la mayoría habría tenido que cambiar de postura.

¿Qué otro fallo menciona Trump en su reclamo por “billones”?

El segundo fallo al que se refiere Trump en su publicación es el que en febrero de 2026 tumbó sus aranceles de emergencia contra distintos países. La Corte determinó que el presidente se excedió en las facultades que le otorga la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, la norma que había usado para imponerlos.

Esa decisión dejó en el aire cerca de 133 mil millones de dólares en aranceles que el Gobierno ya había cobrado, luego de que empresas como Costco, Revlon y Bumble Bee Foods reclamaran su devolución, según Benzinga.

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