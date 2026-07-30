¿Qué pasa si termina el TPS para Venezuela? Los documentos que seguirán siendo válidos y hasta cuándo

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Si el TPS para Venezuela termina de forma definitiva, sus beneficiarios perderán la protección migratoria asociada a ese programa. Sin embargo, no todos los documentos dejarán de ser válidos al mismo tiempo ni todos los procesos migratorios se cancelarán automáticamente.

La situación depende del tipo de documento que tenga cada persona y de las decisiones judiciales o administrativas que continúan vigentes. Por eso, es importante revisar las fechas de vencimiento y conocer qué protección sigue aplicando.

¿Qué ocurre si el TPS para Venezuela termina definitivamente?

El TPS protege contra la deportación y permite obtener un permiso de trabajo mientras la designación permanece vigente.

Si el programa termina, esos beneficios dejan de aplicarse, salvo para quienes estén amparados por decisiones judiciales o por otras normas federales.

Esto no significa que la persona pierda automáticamente cualquier posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.

¿Qué documentos siguen siendo válidos?

Algunos venezolanos mantienen documentos que continúan vigentes gracias a una orden judicial federal.

Entre ellos se encuentran determinados permisos de trabajo (EAD), formularios I-797 e I-94 emitidos bajo las condiciones establecidas por esa decisión.

En esos casos, la protección se mantiene hasta el 2 de octubre de 2026, salvo que una nueva decisión judicial o administrativa modifique ese plazo.

Además, algunas personas pueden conservar una extensión automática del permiso de trabajo si presentaron oportunamente el Formulario I-765 y cumplen los requisitos establecidos por USCIS.

¿El asilo sigue vigente aunque termine el TPS?

Sí. Un proceso de asilo pendiente no desaparece porque finalice el TPS. Quienes solicitaron asilo continúan dentro de ese procedimiento hasta que exista una decisión definitiva sobre su caso.

Por esa razón, muchos venezolanos también buscan información sobre qué deben hacer los migrantes con TPS y asilo en EE. UU. mientras esperan el 2 de octubre especialmente si ambos procesos coinciden.

¿El permiso de trabajo vence para todos al mismo tiempo?

No. La fecha depende de la categoría bajo la cual fue emitido.

Un permiso basado exclusivamente en TPS puede tener reglas distintas a otro otorgado por asilo u otro beneficio migratorio. Por eso, conviene revisar cuidadosamente la fecha impresa en el documento y cualquier aviso oficial recibido por USCIS.

¿Qué cambios recientes afectan a quienes tienen un caso de asilo?

Además del debate sobre el TPS, el procedimiento de asilo también ha registrado cambios recientes.

Por ejemplo, USCIS cambió las reglas del asilo en EE. UU y estos casos serán enviados directamente ante un juez, una medida que modifica el trámite para determinados solicitantes.

Ese cambio no significa que todas las solicitudes serán enviadas automáticamente a los tribunales.

¿Qué deben hacer ahora los beneficiarios del TPS?

Los especialistas recomiendan conservar todos los documentos relacionados con el caso migratorio.

También aconsejan revisar la fecha de vencimiento del permiso de trabajo y guardar los avisos I-797 emitidos por USCIS.

Si existe un proceso de asilo, una petición familiar u otro beneficio pendiente, es importante mantener actualizada la información del expediente.

Ante cualquier duda, la recomendación es consultar con un abogado de inmigración o un representante acreditado antes de tomar decisiones.

Esto resulta especialmente relevante en un contexto donde ICE bate su récord mensual de arrestos en EE. UU, según los datos más recientes.

Aunque el futuro del TPS continúa siendo objeto de decisiones judiciales y administrativas, los expertos insisten en que cada caso migratorio debe analizarse de manera individual.

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