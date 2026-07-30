Calendario escolar y primer día de clases en Chicago

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Clases en Chicago serán hasta el 11 de junio. Foto: Inside Creative House / Envato

El calendario escolar 2026-2027 ya está definido en Chicago. Los estudiantes de grados K12 regresan a clases el 24 de agosto, mientras que los alumnos de preescolar lo harán un día después.

Según el cronograma publicado en el sitio web del distrito Chicago Public Schools (CPS), el ciclo escolar se extenderá hasta el 11 de junio de 2027. Igualmente, los estudiantes de preescolar terminan un día antes.

Recuerda que no existe una fecha única de regreso a clases en Estados Unidos, sino que cada distrito escolar define y aprueba su propio calendario.

¿Cómo está organizado el calendario escolar 2026-2027 en Chicago?

El CPS divide el ciclo 2026-2027 en cuatro trimestres, cada uno finalizando en las siguientes fechas:

Primer trimestre: 23 de octubre de 2026

Segundo trimestre: 22 de enero de 2027

Tercer trimestre: 2 de abril de 2027

Cuarto trimestre: 11 de junio de 2027

Asimismo, las escuelas entregarán los informes de progreso de los estudiantes en fechas que ya están establecidas y que corresponden a cada trimestre. Los días son:

Primer trimestre: 24 de septiembre de 2026

Segundo trimestre: 11 de diciembre de 2026

Tercer trimestre: 26 de febrero de 2027

Cuarto trimestre: 6 de mayo de 2027

Los informes de progreso son documentos oficiales del distrito escolar que evalúan y comunican el rendimiento académico, la asistencia, el clima y la calidad general de cada escuela en Chicago.

Respecto a los boletines de calificaciones, el CPS explica que dos se entregarán de manera presencial (2 de noviembre de 2026 y 12 de abril de 2027), luego que los padres asistan a los días de conferencias pautados para las mencionadas fechas.

Los otros dos boletines, correspondientes al segundo y cuarto trimestre, serán enviados directamente al hogar de cada estudiante: el 28 de enero de 2027 y el 11 de junio de 2027.

¿Cuándo son las vacaciones y días festivos?

Los periodos vacacionales también son definidos por cada distrito escolar en Estados Unidos. En el caso de Chicago, el “winter break” será entre el 21 de diciembre y el 3 de enero, por lo que la reanudación de clases será el 4 de enero.

Asimismo, durante el “spring break” las escuelas estarán cerradas, entre el 22 y 26 de marzo de 2027.

Sobre los feriados, el ciclo escolar 2026-2027 en Chicago contará con nueve días festivos. Estos son:

7 de septiembre: Labor Day

12 de octubre: Día de los Pueblos Indígenas

3 de noviembre: Día de los Veteranos (elecciones a gobernador de Illinois)

26 y 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

18 de enero: Día de Martin Luther King Jr.

15 de febrero: Día de los Presidentes

31 de mayo: Día de los Caídos

5 de julio: Día de la Independencia (4 de julio cae domingo)

En su calendario oficial, el Chicago Public School aclara: “Del 25 de diciembre al 1 de enero son días festivos para las oficinas del distrito”.

Finalmente, el distrito apunta que las ceremonias de graduación de la escuela secundaria no se pueden realizar antes del 28 de mayo de 2027 y las de la escuela primaria no pueden ser antes del 7 de junio de 2027.

Recuerda que para matricular a tu hijo en una escuela de Chicago, debe cumplir con algunas vacunas esenciales, lo que le permite convivir en cualquier centro educativo de forma segura.

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