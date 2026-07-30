La nueva norma de USCIS que permite rechazar trámites por firmas inválidas

GENERANDO AUDIO...

La agencia puede regresar el trámite para que se corrija. Foto: AFP

Una nueva norma le permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) rechazar o negar una solicitud migratoria si, meses o incluso años después de haberla aceptado, descubre que la firma no era válida.

La regla entró en vigor el 10 de julio de 2026 y aplica a cualquier formulario o trámite que requiera firma, según la norma publicada en el Federal Register. Antes, este criterio existía sólo como guía interna de USCIS desde 2018, ahora queda escrito en la regulación misma.

Pese a lo anterior, lo más delicado no es la firma en sí, sino lo que USCIS decide hacer después de detectarla: la agencia puede regresar el trámite para que se corrija y se vuelva a presentar, o puede darlo por resuelto en definitiva, sin más opción que apelar. Y en varios casos —sobre todo en categorías con cupos limitados—, para cuando USCIS detecta el problema ya puede ser demasiado tarde para volver a intentarlo.

¿Qué tipo de firma se considera inválida?

De acuerdo con USCIS, se identificó varios patrones que activan un rechazo o una negación:

Una firma copiada y pegada, o fotocopiada, de otro documento distinto y colocada en múltiples solicitudes

Firmas hechas con sello

Solicitudes firmadas por alguien distinto al solicitante —un abogado, un preparador o un intérprete— sin autoridad para hacerlo

Firmas generadas por programas de software

Una firma escaneada, fotocopiada o enviada por fax de un documento que sí tenía la firma original a mano sigue siendo válida —eso no cambia con esta norma—. El problema es específicamente cuando la firma viene de otro lugar o de otra persona.

New USCIS Signature Rule



DHS issued an interim final rule (effective 10.Jul.2026) allowing USCIS to deny immigration benefit requests found to have invalid signatures after acceptance. If denied, filing fees are not refunded. Sign forms correctly. Keep original signed documents… — Murthy Law Firm (@murthylawfirm) May 15, 2026

¿Qué pasa si USCIS descubre el error después de haber aceptado tu caso?

Tras la entrada en vigor de la regla, USCIS puede “rechazar” la solicitud (se devuelve sin evaluarla a fondo, no se queda con la cuota, y se puede volver a presentar) o “negarla” (se considera resuelta, USCIS se queda con el dinero pagado, y sí se puede apelar), un patrón de retención de cuota parecido al de la tarifa anual que ya deben pagar los solicitantes de asilo. Con esta norma, ambas opciones quedan disponibles incluso si el error se detecta después de que el trámite ya había sido aceptado para su procesamiento.

La única excepción son los formularios para certificado de ciudadanía (N-600 y N-600K). Si la firma es el único problema, USCIS sólo puede rechazarlos, nunca negarlos. Para todos los demás trámites, la agencia tiene la discreción de elegir cualquiera de las dos rutas.

USCIS reconoce que esto puede afectar más a quienes están en categorías con cupos limitados, como la visa U. Si el error se detecta meses o años después y hay que volver a presentar el trámite, la persona puede perder su lugar en la fila, o incluso quedar fuera si ya venció un plazo o un límite de edad para calificar.

¿Por qué le preocupa tanto esto a USCIS?

La agencia recibió más de 13 millones de solicitudes de beneficios en el año fiscal 2025 y dice no tener la tecnología para detectar todas las firmas inválidas al momento de recibir cada trámite.

Las negaciones por este motivo han ido en aumento año con año: pasaron de 300 en el año fiscal 2021 a 436 en 2022, 727 en 2023, mil 545 en 2024 y 2 mil 953 en 2025. La Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO) ya ha resuelto 758 apelaciones de casos negados por firmas copiadas de otro documento.

La propia norma cita dos ejemplos concretos. Un despacho de consultoría llenó y presentó cerca de 3 mil peticiones de trabajador inmigrante (Formulario I-140) con la firma pegada digitalmente, y en otro caso, un firmante autorizado firmó una hoja en blanco para que un subordinado copiara esa firma en más de 20 peticiones de trabajador no inmigrante (Formulario I-129).

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.