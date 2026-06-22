Sin crédito y sin Seguro Social: así puedes comprar un auto en Estados Unidos

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Las trampas que debes evitar al comprar un carro sin historial. Foto: Envato.

Llegar a vivir en Estados Unidos desde otro país suele venir acompañado de una lista interminable de primeras veces. El primer empleo. El primer contrato de renta. La primera cuenta bancaria. Y, para muchos latinos, la primera gran meta es tener un automóvil propio.

Lo que pocos saben es que comprar un auto en Estados Unidos sin historial crediticio sí es posible, incluso para quienes no tienen un número de Seguro Social. La clave está en conocer las alternativas disponibles, entender los riesgos y evitar las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Miles de inmigrantes, recién llegados y jóvenes adultos enfrentan la misma situación cada año. Necesitan un auto para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o simplemente moverse en ciudades donde el transporte público no siempre es una opción viable. El desafío aparece cuando los bancos revisan el expediente crediticio y encuentran una hoja en blanco.

¿Se puede comprar un carro en Estados Unidos sin historial crediticio?

La respuesta es sí.

De hecho, especialistas financieros señalan que no tener historial crediticio es muy diferente a tener mal crédito. Según explica Regions Bank, los prestamistas entienden que muchas personas están comenzando su vida financiera y que un préstamo automotriz puede convertirse precisamente en la herramienta para construir un buen puntaje.

Eso sí. La falta de historial suele hacer que los bancos consideren al solicitante como un cliente de mayor riesgo. El resultado suele traducirse en tasas de interés más elevadas y requisitos adicionales para demostrar capacidad de pago.

¿Cuáles son las mejores opciones para comprar un carro sin credit score?

No todas las alternativas tienen el mismo costo ni ofrecen las mismas condiciones.

Pago en efectivo

Para quien tiene ahorros suficientes, sigue siendo la opción más sencilla. No existe revisión de crédito, no hay intereses ni una deuda que acompañe durante años.

Cooperativas de crédito (Credit Unions)

Muchos expertos recomiendan comenzar por aquí. Las cooperativas suelen ofrecer programas para primeros compradores y, en numerosos casos, muestran más flexibilidad hacia inmigrantes que apenas están construyendo historial financiero.

Financiamiento con ITIN

Cada vez más instituciones financieras aceptan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) como alternativa al Seguro Social. Diversos concesionarios dirigidos a la comunidad hispana también trabajan con prestamistas especializados en este perfil de compradores.

Cosigner o cofirmante

Si un familiar o amigo con buen historial crediticio está dispuesto a respaldar el préstamo, las probabilidades de aprobación aumentan considerablemente. Además, suele traducirse en mejores tasas de interés.

¿Qué documentos piden para comprar un carro sin Seguro Social?

La mayoría de los prestamistas buscan pruebas de estabilidad económica más que un historial crediticio tradicional.

Generalmente solicitan:

Pasaporte vigente o matrícula consular.

Licencia de conducir estatal, cuando aplique.

Número ITIN.

Talones de pago recientes.

Estados de cuenta bancarios.

Declaraciones de impuestos.

Comprobante de domicilio.

Referencias personales o laborales.

La lógica detrás de estos requisitos es sencilla: demostrar ingresos consistentes y capacidad para cubrir las mensualidades.

¿Por qué debes tener cuidado con los concesionarios Buy Here Pay Here?

Aquí es donde muchos compradores terminan pagando mucho más de lo que imaginaban.

Los concesionarios conocidos como Buy Here Pay Here financian directamente los vehículos sin depender de bancos externos. La aprobación suele ser rápida y los requisitos mínimos. El problema aparece después.

Investigaciones citadas por Univision, con base en información de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), advierten que estos establecimientos suelen cobrar tasas significativamente más altas y utilizar contratos más agresivos.

Algunas prácticas que generan preocupación incluyen:

Créditos con intereses extremadamente elevados.

Dispositivos que impiden arrancar el vehículo en caso de retraso.

Sistemas GPS para localizar el automóvil.

Contratos de hasta 84 meses que reducen la mensualidad, pero disparan el costo total.

Un vehículo usado de 12,000 dólares financiado al 24% APR puede terminar costando miles de dólares adicionales en intereses frente a una tasa cercana al 11%.

¿Cómo proteger tus finanzas al comprar un carro sin crédito?

Si hay una recomendación que aparece una y otra vez entre especialistas financieros, es esta: llega a la concesionaria de auto con una preaprobación.

Regions Bank señala que obtener una aprobación previa antes de visitar el concesionario cambia por completo la negociación. El comprador conoce cuánto puede gastar y evita depender exclusivamente de la oferta del vendedor.

También conviene:

Ahorrar un enganche de entre 20% y 30%.

Comparar el APR y no solo la mensualidad.

Cotizar el seguro antes de firmar.

Revisar el historial del vehículo.

Leer el contrato completo en español si ese fue el idioma utilizado durante la negociación.

Confirmar que la financiera reporte los pagos a Experian, Equifax y TransUnion.

Hay una frase que resume perfectamente este proceso: no compres la cuota mensual, compra el contrato. La diferencia parece pequeña cuando estás sentado frente al vendedor. Meses después, puede representar miles de dólares que permanecen en tu bolsillo o terminan en el de alguien más.

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