Back to School: requisitos de vacunas para que tu hijo vaya a la escuela en EE. UU.

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Hay vacunas que son obligatorias y fundamentales. Foto: Imagen creada con IA

Las vacunas son uno de los requisitos fundamentales para que tu hijo pueda asistir a la escuela o a una guardería en Estados Unidos. Sin embargo, debes saber que las exigencias son distintas en cada estado.

La vacunación correcta y en los tiempos adecuados permite que los niños puedan convivir en cualquier centro educativo de forma segura. Esto evita la propagación de virus y bacterias que causan enfermedades y reduce el ausentismo escolar.

¿Qué vacunas debe cumplir tu hijo para ir a la escuela?

Si bien cada estado determina sus propias leyes de inmunización, el portal de la organización Settle In destaca que las más comunes y obligatorias son:

Polio (IPV)

Sarampión, paperas y rubéola (vacuna triple vírica)

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP/Tdap)

Varicela

Hepatitis B

Asimismo, debes presentar un certificado médico que acredite que tu hijo está vacunado y está al día con las dosis de refuerzo. De lo contrario, no podrá asistir.

Por ejemplo, la vacuna triple vírica requiere dos dosis, al igual que la varicela. Pero en el caso de la vacuna contra la hepatitis B, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que se administra en tres y hasta cuatro dosis.

La agencia de salud agrega que esto suele depender de la edad del infante, la marca de la vacuna utilizada y la pauta médica.

En el caso del sarampión, paperas y rubéola, existen programas federales, departamentos de salud locales, clínicas comunitarias y farmacias que ofrecen la vacuna MMR sin costo o a precios reducidos.

¿Qué son las exenciones de vacunación y en qué estados se permiten?

Según explica el sitio web abogado.com, hay leyes estatales que otorgan exenciones, es decir, que una persona o los niños no sean vacunados por motivos médicos, religiosos o por creencias personales.

Exenciones médicas

Las exenciones médicas están permitidas en todo el país. Sin embargo, para que tu hijo sea aceptado en una escuela, debes demostrar que tiene una condición que afecta su sistema inmunológico, que es alérgico a los componentes de la vacuna o que ha experimentado reacciones adversas que ponen en peligro su vida.

Exenciones religiosas

En el caso de las exenciones religiosas, y aunque parezca curioso, la mayoría de los estados permiten que los niños no sean vacunados por creencias religiosas. Esto no sucede en Nueva York, California y Misisipi.

Por ejemplo, el sitio web de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York aclara: “Desde el 13 de junio de 2019, el estado de Nueva York ya no permite exenciones religiosas a las vacunas obligatorias”.

Incluso en el caso de optar a una exención médica, las autoridades escolares de este estado exigen un formulario de “Solicitud médica de exención de vacunación”. Este debe ser completado y firmado “por un médico (MD) o un médico osteópata (DO) con licencia en Nueva York”.

Exenciones por creencias personales

Finalmente, las exenciones por creencias personales, que no necesariamente son religiosas, están permitidas solo en 19 estados.

Estos son: Arizona, Arkansas, Colorado, Dakota del Norte, Idaho, Luisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Misuri, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Texas, Utah, Vermont, Washington y Wisconsin.

Como cada estado establece sus propios requisitos de inmunización, lo recomendable es que consultes con anticipación el departamento de salud o el distrito escolar correspondiente antes del inicio del ciclo escolar.

Tener un esquema de vacunación completo es indispensable para que tu hijo vaya a la escuela en Estados Unidos. No solo facilita la inscripción, sino que contribuye a un ambiente más seguro y saludable en los centros educativos.

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