Ferias de útiles escolares gratis en Miami: fechas y ubicaciones

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La mayoría de jornadas en Miami serán esta semana. Foto: Grafvision / Envato

Múltiples organizaciones comunitarias, instituciones y autoridades locales de Miami anunciaron ferias de útiles escolares gratis. La mayoría de eventos se realizarán esta semana, ofreciendo mochilas y otros recursos académicos para diferentes edades.

Además de brindar apoyo para el regreso a clases 2026-2027, las actividades contarán con servicios adicionales: ferias de salud, cortes de cabello gratuitos, entretenimiento familiar y otros programas de apoyo.

En la zona oeste del país, específicamente en Los Ángeles, también están organizadas algunas ferias de útiles escolares gratis. Organizaciones de Nueva York también anunciaron actividades similares en la Gran Manzana.

¿Dónde habrá ferias de útiles escolares gratis en Miami?

1. Back to School con 107.5 FM Amor y Univision Contigo

La estación 107.5 FM Amor, junto con Univision Contigo, realizará una jornada de regreso a clases con entrega gratuita de mochilas y útiles escolares para estudiantes de Miami.

El evento se llevará a cabo el viernes 11 de agosto de 2026, entre las 11:00 am y las 2:00 pm ET, en el Miami Dade College Hialeah Campus.

Además de los materiales escolares, las familias podrán acceder a recursos comunitarios, servicios gratuitos y otras actividades diseñadas para apoyar a la comunidad durante el inicio del año escolar.

Los organizadores indicaron que la entrega de útiles estará disponible hasta agotar existencias. Asimismo, los niños deberán estar presentes durante la actividad, con el objetivo de garantizar que las mochilas y materiales sean destinados a estudiantes.

2. National Night Out and School Supplies Give Away

La ciudad de North Miami Beach organizará una jornada que combina la entrega de útiles escolares con una feria de salud y actividades comunitarias como parte del evento National Night Out.

Según detalla el sitio web oficial de North Miami Beach, esta actividad será el martes 4 de agosto de 2026, desde las 5:00 pm hasta las 8:00 pm ET, en el 17051 NE 19th Avenue, FL 33162.

Durante la jornada, las familias podrán disfrutar de camiones de comida, música, juegos, pantallas, artes y manualidades, además de cortes de cabello gratuitos y otros servicios. Para obtener una mochila, los asistentes deben registrarse previamente.

El evento es organizado por el alcalde y la Comisión de North Miami Beach, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Departamento de Policía local.

3. National Night Out and Back to School Night en Doral

El Departamento de Policía de Doral, junto con la Fundación Parques y Policía para Niños, realizará una noche comunitaria enfocada en la seguridad y el regreso a clases.

El evento será el martes 4 de agosto de 2026, de 6:00 pm a 8:00 pm ET y está abierto al público en general. Las familias podrán participar en actividades recreativas y recibir consejos sobre prevención del delito, seguridad personal y aprender cómo fortalecer la convivencia en sus vecindarios.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción para asistir, apunta el sitio web de la ciudad de Doral. Sin embargo, quienes deseen recibir mochilas escolares gratuitas deberán registrarse previamente.

4. Backpacks & Blue

El evento Backpacks & Blue: A National Night Out Celebration ofrecerá mochilas gratuitas y actividades familiares para preparar a los estudiantes antes del regreso a clases.

La jornada se realizará el martes 4 de agosto de 2026, de 6:00 pm a 9:00 pm ET, en Cutler Ridge Park.

Los asistentes podrán recibir mochilas hasta agotar existencias y disfrutar de comida, actividades para niños, obsequios, música con DJ en vivo y una celebración comunitaria junto con representantes locales.

Los organizadores recomiendan llegar temprano debido a que los materiales escolares serán entregados mientras haya disponibilidad.

5. Miami Kids Magazine Back To School & After-School Fair 2026

Las familias también podrán asistir a la feria organizada por Miami Kids Magazine, un evento con programas educativos, recursos de salud y servicios comunitarios.

La actividad será el sábado 8 de agosto de 2026, desde las 11:00 am hasta la 1:30 pm ET, en The Shops at Sunset Place, 5701 Sunset Drive, South Miami, FL 33143.

Durante la feria habrá entrega de mochilas y material escolar gratuito, sorteos, entretenimiento y actividades interactivas para niños.

Además, las familias tendrán acceso a exámenes de la vista y anteojos gratuitos para niños que tengan una receta médica. Para programar una cita deben comunicarse al 305-856-9830.

El evento también contempla recursos para niños con necesidades especiales y sus familias.

Si no logras llegar a algunas de estas ferias o los cupos están completos, recuerda que algunos supermercados como Walmart ofrecen útiles escolares con descuentos que superan el 50% en artículos básicos como crayones, lápices y mochilas.

Asimismo, en Estados Unidos existen ayudas gubernamentales y programas para útiles escolares, los cuales pueden aliviar el presupuesto antes de que inicie el ciclo escolar.

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