California es el tercer peor estado para mudarse según un nuevo estudio

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Playa de California. Foto creada con Leonardo.ai.

Mudarse a California sigue siendo el sueño de muchas personas que imaginan playas, empleos tecnológicos y un clima privilegiado. Pero en 2026 esa postal luce cada vez más lejana para miles de familias. Un nuevo análisis coloca al estado entre los peores destinos para mudarse en Estados Unidos, una señal de alerta que refleja un problema mucho más profundo que el simple aumento de los alquileres.

El estudio, realizado por ConsumerAffairs, evaluó factores como asequibilidad, seguridad, fortaleza económica, atención médica, educación y calidad de vida, y el resultado dejó a California en el tercer peor lugar del país, solo por detrás de Nuevo México y Luisiana.

¿Por qué California se encuentra en este top?

La principal explicación tiene un nombre conocido por cualquier residente: el costo de la vivienda.

La clasificación otorgó el último lugar nacional en asequibilidad a California. Esa variable pesa más que cualquier otra y terminó anulando fortalezas históricas del estado, como su sistema universitario, sus hospitales o sus parques nacionales.

Los datos son contundentes. De acuerdo con la California Association of Realtors, apenas 22% de los hogares podía comprar una vivienda con precio medio durante el primer trimestre de 2026. A nivel nacional, ese porcentaje alcanza el 44%.

La diferencia económica es todavía más evidente cuando se analiza el ingreso necesario para adquirir una casa.

En California se requieren alrededor de 204 mil 800 dólares anuales para pagar una vivienda promedio

para pagar una vivienda promedio En el resto del país basta con aproximadamente 98 mil dólares

Es decir, el ingreso necesario prácticamente se duplica.

¿Qué está provocando que más personas abandonen California?

No se trata únicamente del precio de las casas.

El informe muestra que California acumula tres años consecutivos liderando la pérdida de migración interna, es decir, salen más residentes hacia otros estados de los que llegan desde el resto del país.

Las investigaciones del California Policy Lab muestran que quienes dejan el estado logran reducir sus gastos de vivienda en un promedio cercano a 672 dólares mensuales después de mudarse.

Ese ahorro termina inclinando la balanza para muchas familias.

Además, entre 2010 y 2024 casi 10 millones de personas abandonaron California para instalarse en otros estados, mientras poco más de siete millones llegaron para reemplazarlas.

¿Qué otros factores afectan la clasificación de California?

El costo de vida no fue el único problema.

El reporte también ubicó al estado en el puesto 49 en seguridad y en el 41 en fortaleza económica, pese a albergar gigantes tecnológicos como Apple, Google y Meta.

Paradójicamente, California obtuvo mejores posiciones en:

Atención médica , gracias a su infraestructura hospitalaria

, gracias a su infraestructura hospitalaria Educación , impulsada por universidades reconocidas mundialmente

, impulsada por universidades reconocidas mundialmente Calidad de vida, favorecida por su oferta natural y parques estatales

Sin embargo, el peso que tiene la asequibilidad dentro de la metodología terminó eclipsando esos puntos fuertes.

¿Cuáles son los peores estados para mudarse en 2026?

La clasificación nacional coloca a estos estados en los últimos lugares:

Nuevo México Luisiana California Arkansas Oklahoma Nevada Alaska Misisipi Oregón Arizona

En contraste, los estados mejor evaluados fueron Nuevo Hampshire, Utah, Idaho, Virginia y Maine, que destacan por combinar mercados laborales estables con costos de vida más manejables.

El problema va más allá del precio de las casas

Hay un dato que resume el cambio que vive California.

Entre 2020 y 2025 los pagos mensuales de una vivienda media aumentaron alrededor de 74%, mientras que los salarios crecieron apenas 25%. Los alquileres también avanzaron mucho más rápido que los ingresos.

Cuando esa brecha se mantiene durante años, el resultado es casi inevitable: incluso trabajadores con empleos estables comienzan a buscar oportunidades en estados donde comprar una casa o rentar un departamento deja de ser una meta imposible.

California sigue siendo una de las economías más grandes del mundo y conserva un enorme atractivo cultural y laboral. Sin embargo, la realidad financiera cuenta otra historia. Para muchas familias, el sueño californiano ya no se rompe por falta de oportunidades, sino porque el costo de permanecer allí dejó de ser sostenible.

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