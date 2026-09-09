Seguro Social: Cómo cambia tu edad plena de jubilación según tu año de nacimiento

| 14:31 | Jackelin Díaz | SSA
La edad para recibir el beneficio completo depende del año de nacimiento y aumenta de forma gradual hasta llegar a los 67 años
Foto: Envato

La edad para recibir el beneficio completo del Seguro Social puede ser de 66 años, 66 años y algunos meses o 67 años, según el año en que nació cada trabajador. Esta diferencia responde a un aumento gradual establecido por una reforma de 1983.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece esta edad según el año de nacimiento. Al alcanzarla, el trabajador puede recibir el beneficio completo que le corresponde, pero si comienza a cobrar antes, su pago mensual será menor. 

¿Por qué aumenta la edad de jubilación completa?

El Congreso aprobó en 1983 una reforma al Seguro Social que estableció un incremento gradual de la edad de jubilación completa. La medida respondió a los cambios demográficos y financieros que enfrentaba el programa, de acuerdo con la página web de la SAA. 

El aumento no se aplicó de una vez. La edad comenzó a subir de forma progresiva para las generaciones posteriores a 1937 y llegó a 67 años para las personas nacidas en 1960 o después.

Por eso, dos trabajadores pueden tener una edad de jubilación completa diferente aunque se encuentren en etapas similares de su vida laboral. 

¿Cuál es la edad de jubilación completa según tu año de nacimiento?

Para quienes nacieron entre 1943 y 1954, la edad de jubilación completa es de 66 años. A partir de 1955 aumenta dos meses por cada año de nacimiento hasta alcanzar los 67 años.

Año de nacimientoEdad plena de jubilación
1943-195466 años
195566 años y 2 meses
195666 años y 4 meses
195766 años y 6 meses
195866 años y 8 meses
195966 años y 10 meses
1960 o después67 años

Esto significa que no todas las personas tienen que esperar hasta los 67 años para recibir el beneficio completo

La SSA dispone de una herramienta en línea que permite consultar la edad de jubilación completa según el año de nacimiento.

¿Qué ocurre si solicitas el beneficio antes?

La edad de jubilación completa no es la edad mínima para comenzar a recibir el Seguro Social. Los trabajadores pueden solicitar sus beneficios desde los 62 años, pero el pago mensual será menor si todavía no han alcanzado la edad que les corresponde.

En el caso de las personas nacidas en 1960 o después, solicitar el beneficio a los 62 años puede reducir el pago hasta 30% frente al monto correspondiente a los 67 años.

La reducción depende del año de nacimiento y del tiempo que falte para alcanzar la edad de jubilación completa. Una vez que se solicita el beneficio anticipadamente, esa reducción permanece.

Esperar después de la edad completa puede aumentar el pago del Seguro Social en Estados Unidos

Los trabajadores tampoco están obligados a comenzar a recibir el Seguro Social al alcanzar su edad de jubilación completa. Quienes retrasan la solicitud pueden aumentar su beneficio mensual mediante los créditos por jubilación diferida.

Este incremento continúa hasta los 70 años. Después de esa edad, esperar más tiempo no genera créditos adicionales.

La diferencia entre solicitar el beneficio a los 62 años, hacerlo al alcanzar la edad completa o esperar hasta los 70 puede representar un cambio importante en el pago mensual.

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