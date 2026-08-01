Cómo funcionan las apuestas deportivas y sus obligaciones en Florida

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Apuesta deportiva. Foto creada con Leonardo.ai.

Hacer una apuesta puede parecer tan simple como abrir una aplicación y elegir un equipo. Sin embargo, lo que nadie ve cuando haces una apuesta en Florida ocurre después de presionar el botón de confirmar. Detrás de esa jugada existe un sistema con reglas muy particulares, obligaciones fiscales y un modelo de negocio que no funciona como en la mayoría de los estados de Estados Unidos.

Muchos apostadores descubren esas diferencias demasiado tarde. Y, cuando llegan los premios o las pérdidas, entienden que el verdadero juego iba mucho más allá del marcador final.

¿Lo que nadie ve cuando haces una apuesta en Florida es el monopolio legal?

Sí. Y probablemente sea la mayor diferencia con otros estados.

En Florida, las apuestas deportivas en línea funcionan bajo un esquema exclusivo ligado al acuerdo entre el estado y la Tribu Seminole, que opera la plataforma autorizada para este tipo de actividad.

Eso significa que aplicaciones ampliamente conocidas en otros mercados, como DraftKings o FanDuel, no ofrecen apuestas deportivas tradicionales en línea dentro de Florida en las mismas condiciones que en otros estados.

Además, la ley exige que tengas 21 años o más para participar legalmente en apuestas deportivas y en los casinos autorizados.

¿Qué impuestos debes pagar si ganas una apuesta en Florida?

Aquí aparece uno de los detalles que más sorprende.

Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta, pero eso no significa que las ganancias estén libres de obligaciones fiscales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) considera los premios obtenidos en apuestas como ingresos sujetos a impuestos.

De acuerdo con las reglas fiscales explicadas por especialistas tributarios como TurboTax, si obtienes un premio superior a 5 mil dólares y el monto representa al menos 300 veces el valor de tu apuesta, la plataforma puede retener automáticamente el 24% para efectos fiscales federales.

Y eso no termina ahí.

También deberás reportar tus ganancias en la declaración anual de impuestos, incluso cuando no exista una retención automática.

¿Puedes deducir las pérdidas de apuestas?

Sí, pero con límites.

La normativa federal permite compensar pérdidas únicamente hasta el monto de las ganancias obtenidas y siempre que puedas documentarlas correctamente.

En otras palabras, perder dinero durante el año no reduce automáticamente tu carga fiscal. Si las pérdidas superan las ganancias, el excedente no genera un beneficio tributario.

Por eso, conservar comprobantes y registros de cada apuesta resulta mucho más importante de lo que muchos imaginan.

¿Cuáles son los riesgos financieros de apostar en Florida?

Más allá de las reglas legales, especialistas citados por Governing advierten que el crecimiento de las apuestas deportivas desde el teléfono móvil está aumentando los riesgos financieros, especialmente entre adultos jóvenes.

Los expertos señalan varios factores que merecen atención:

Acceso permanente desde aplicaciones móviles

Mayor facilidad para apostar varias veces al día

Incremento del endeudamiento relacionado con el juego

Riesgo de desarrollar conductas compulsivas

La comodidad tecnológica ha eliminado muchas barreras. Hoy puedes apostar desde el sofá, durante un descanso en el trabajo o incluso mientras ves un partido en vivo. Esa facilidad también puede hacer que pierdas de vista cuánto dinero realmente estás destinando al juego.

Apostar legalmente en Florida sigue siendo una opción disponible para millones de personas. Pero entender lo que nadie ve cuando haces una apuesta en Florida puede marcar la diferencia entre una actividad de entretenimiento y una decisión financiera con consecuencias mucho más costosas de lo que aparenta al principio.

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