Dónde comprar boletos para “Spider-Man: Brand New Day” en EE. UU.: formatos IMAX y 4DX, dónde verla con subtítulos en español

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Será la cuarta película protagonizada por Tom Holland. Foto: Roy Rochlin / AFP

La película “Spider-Man: Brand New Day” se estrena hoy a nivel nacional en Estados Unidos y marca uno de los eventos cinematográficos más esperados de 2026.

Corresponde oficialmente a la cuarta película de la saga protagonizada por Tom Holland, que en 2025 sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje. Además, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se sitúa cronológicamente después de “Spider-Man: No Way Home”, que resultó un éxito en 2021.

¿Dónde comprar boletos para “Spider-Man: Brand New Day”?

Para adquirir tus entradas tienes múltiples alternativas por vía online, como Fandango y Atom Tickets. Sin embargo, la página oficial de Marvel te envía directamente al sitio web más conveniente: spidermanbrandnewday.movie, donde puedes chequear la disponibilidad en todo Estados Unidos.

Una vez que ingreses a la plataforma puedes filtrar la ciudad donde resides o el código postal, lo que te entregará una lista de las salas de cine más cercanas a tu ubicación.

Presta mucha atención a cada opción, ya que ofrecen distintos horarios y formatos, incluyendo IMAX y 4DX, los cuales elevan la experiencia visual y multisensorial.

El formato IMAX ofrece una pantalla gigante (del suelo al techo) con resolución masiva y sonido envolvente. Por su parte, en el 4DX la sala de cine emite efectos ambientales reales como viento, ráfagas de aire, agua, niebla y hasta aromas.

Cuando selecciones la hora, podrás elegir una de las plataformas legales para procesar la compra de tus boletos. Las más conocidas son H&K Cinemas y Draft House, además de que vuelven a aparecer Fandango Atom Tickets.

Si eres miembro de Amazon Prime también puedes gestionar la compra de tus boletos desde la aplicación.

Dependiendo del estado donde vivas, además del formato que elijas, los precios oscilan entre 15 y 32 dólares, considerando también si es adulto, niño o un boleto VIP. Estos últimos son más costosos, pero ofrecen prioridad de ingreso y otros beneficios.

¿Y cómo verla con subtítulos en español?

Si te gusta escuchar las voces originales en inglés, pero deseas los subtítulos en español para entender los diálogos, algunas cadenas de cine como AMC y Regal ofrecen funciones específicas donde los subtítulos aparecen en pantalla.

Al buscar tus boletos en la plataforma de spidermanbrandnewday.movie, en la parte superior puedes filtrar la opción “2D subtitulada”. Generalmente, son horarios muy específicos y reducidos.

Otra alternativa que ofrece gratuitamente la gran mayoría de cadenas de cines, y que cumple con la ley de accesibilidad (ADA) en Estados Unidos, son los dispositivos de asistencia tecnológica. Por ejemplo, las gafas “CaptiView” o las pantallas para portavasos, que sincronizan los subtítulos en español desde tu propio asiento.

¿De qué trata la película?

Según reveló el trailer oficial, en “Spider-Man: Brand New Day” veremos a un “Peter Parker” maduro, completamente solo en Nueva York y cursando la universidad, luego que el “Doctor Strange” borrara su identidad. Es decir, nadie sabe quién es él.

Parker tampoco cuenta con el respaldo de los “Avengers” ni la tecnología de “Tony Stark”, pero sigue combatiendo el crimen mientras sus superpoderes experimentan una mutación biológica. Al parecer, ya no necesita el dispositivo de telaraña, sino que emerge de su cuerpo y desarrolla otras habilidades arácnidas.

La película es un punto clave para los fans de Marvel y, como es habitual, esperarán ansiosamente por las escenas postcréditos, que podrían arrojar más pistas sobre “Avengers: Doomsday”, que se estrena el 18 de diciembre de 2026.