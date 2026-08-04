Orlando elimina el efectivo: el sistema de parquímetros será digital en octubre

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Parquímetros en Orlando, ahora sin efectivo. Florida. Foto: Envato.

Si conduces por Orlando, Florida, hay un cambio que conviene conocer desde ahora. La ciudad comenzó a retirar los parquímetros que aceptaban monedas y los reemplazará por un sistema completamente digital. La transición inició en julio de 2026 y culminará el 1 de octubre, cuando el pago en efectivo desaparecerá de las calles donde opera el estacionamiento regulado.

¿Cómo funciona el nuevo sistema digital para pagar el parquímetro en Orlando?

Aunque el titular puede sonar drástico, la realidad es que seguirás estacionándote en los mismos espacios. Lo que cambia es la forma de pagar.

La ciudad de Orlando decidió modernizar su sistema de estacionamiento eliminando los antiguos parquímetros físicos y apostando por opciones digitales que, según las autoridades, buscan agilizar el proceso y reducir el uso de efectivo.

Ahora podrás pagar utilizando cualquiera de estas alternativas:

La aplicación ParkMobile

ParkMobile El sistema “Pay by Text” , mediante mensaje de texto

, mediante mensaje de texto Una llamada telefónica al número que aparece en la señalización del lugar

Cada zona contará con un código específico. Ese número deberá introducirse en la aplicación, en el mensaje o durante la llamada para que el sistema identifique dónde quedó estacionado el vehículo y calcule el tiempo contratado.

Un incentivo interesante durante la transición es que algunos espacios del centro de Orlando ofrecerán hasta dos horas gratuitas usando el código promocional ParkDTO dentro de ParkMobile, una medida que busca facilitar la adaptación de los conductores al nuevo esquema.

¿Cuándo dejarán de aceptarse monedas en los parquímetros de Orlando?

La eliminación del efectivo forma parte de la primera fase del proyecto de modernización del estacionamiento.

Desde julio de 2026 comenzó el retiro gradual de los parquímetros tradicionales y la instalación de nueva señalización. La meta es que el 1 de octubre de 2026 todo el sistema opere exclusivamente con pagos electrónicos.

Durante estos meses también se están realizando:

Retiro de los parquímetros

Actualización de la señalización

Cambios en los métodos de pago

Adecuaciones en garajes públicos

Nuevas instrucciones para los usuarios

Lo más llamativo es que este cambio tecnológico será apenas el comienzo.

¿Qué otras reglas cambiarán para el estacionamiento en Orlando?

La propia ciudad de Orlando adelanta que la segunda fase del proyecto busca equilibrar la demanda entre las más de 9 mil plazas fuera de la vía pública y las cerca de mil 200 plazas de pago en la calle, una diferencia que, según el gobierno municipal, limita la rotación de vehículos en el centro.

Por ello, a partir del 1 de octubre comenzarán a aplicarse nuevos ajustes.

Entre los principales cambios destacan:

Horario de vigilancia: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. ET , de lunes a sábado

de , de lunes a sábado Estacionamiento gratuito entre las 8:00 p.m. y las 8:00 a.m., además de domingos y días festivos municipales

entre las 8:00 p.m. y las 8:00 a.m., además de domingos y días festivos municipales Mayor tiempo permitido para estacionarse, dependiendo de la zona, con límites de hasta seis horas

para estacionarse, dependiendo de la zona, con límites de hasta seis horas Las multas aumentarán y el plazo para pagarlas crecerá de 14 a 21 días

También cambiarán las tarifas del estacionamiento en la calle:

Primera hora: 2 dólares

Segunda hora: 2 dólares

Tercera hora: 3 dólares

Cuarta hora: 4 dólares

Después, el costo seguirá aumentando de manera progresiva hasta el máximo permitido.

En los garajes municipales también habrá modificaciones. Las primeras cuatro horas costarán 2 dólares por hora; después el precio subirá a 3 dólares por hora, con un máximo diario de 20 dólares. Durante eventos especiales, además, podrán aplicarse tarifas variables según la ubicación.

¿Cómo usar ParkMobile para pagar el estacionamiento en Orlando?

Si nunca has utilizado la aplicación, el proceso es más sencillo de lo que parece.

Antes de bajar del automóvil verifica tres cosas: el número de zona, la placa del vehículo y las instrucciones del letrero.

Después solo debes:

Descargar ParkMobile y crear una cuenta

y crear una cuenta Registrar la placa exactamente como aparece en el vehículo

Agregar un método de pago

Introducir el número de zona

Elegir el tiempo de estacionamiento

Confirmar la operación

Una de las ventajas más prácticas es que podrás ampliar el tiempo desde tu teléfono, siempre que la zona todavía permita extender la sesión. Así evitarás regresar corriendo al automóvil para alimentar un parquímetro, una escena que durante años fue parte de la rutina en el centro de Orlando.

Eso sí, cuando alcances el límite máximo de horas autorizado en esa calle, ya no será posible comprar más tiempo y deberás mover el vehículo para evitar una infracción. En este nuevo modelo, la tecnología simplifica el pago, pero también facilita que las autoridades verifiquen el cumplimiento de las reglas.

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