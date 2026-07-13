Florida confirma qué licencias de conducir no pueden renovarse por internet

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No todas las licencias de conducir se renovarán en línea. Foto Leonardo.ai.

Renovar una licencia de conducir ya no siempre significa perder horas en una oficina. En Florida, muchos conductores pueden completar el trámite desde casa en cuestión de minutos. Sin embargo, no todas las licencias de conducir de Florida podrán renovarse en línea, y descubrirlo cuando el documento está por vencer puede convertirse en un dolor de cabeza.

El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) mantiene disponible su plataforma digital para numerosos servicios, pero recuerda que hay situaciones específicas en las que la ley obliga al conductor a presentarse personalmente en una oficina.

Si tu licencia entra en alguno de esos supuestos, tendrás que reservar una cita antes de iniciar el proceso.

¿Por qué no todas las licencias de conducir se pueden renovar en línea?

La digitalización ha simplificado buena parte de los trámites estatales. Aun así, el FLHSMV explica que existen procedimientos que requieren verificar documentos originales, actualizar datos personales o confirmar la identidad del conductor de manera presencial.

En otras palabras, la renovación por internet no está disponible para todos. El objetivo es mantener la seguridad del proceso y garantizar que la información del titular sea correcta y esté actualizada.

¿En qué casos no podrás renovar tu licencia de conducir en línea en Florida?

De acuerdo con las normas del FLHSMV, deberás acudir personalmente a una oficina si te encuentras en cualquiera de estas situaciones:

Ya utilizaste la renovación en línea durante tu trámite anterior

No cumples con los requisitos para obtener o mantener una licencia Real ID

Real ID Necesitas actualizar la fotografía de tu licencia

Vas a cambiar tu nombre , para lo cual deberás presentar documentos oficiales como una orden judicial o un certificado de matrimonio

, para lo cual deberás presentar documentos oficiales como una orden judicial o un certificado de matrimonio Solicitas agregar o eliminar una designación respaldada por una resolución judicial

respaldada por una resolución judicial Necesitas obtener o renovar una licencia de conducir comercial (CDL)

Tu licencia muestra la leyenda “TEMPORARY”

Además, quienes soliciten una licencia de conducir por primera vez en Florida deberán realizar el trámite directamente en una oficina del departamento.

Son requisitos razonables. Muchos implican verificar documentación sensible y sería difícil garantizar la autenticidad únicamente mediante un proceso digital.

¿Cómo programar una cita para la renovación?

Si tu caso requiere atención presencial, el proceso comienza en el portal oficial del FLHSMV, donde cada condado administra la disponibilidad de citas.

Los pasos son sencillos:

Ingresar al sitio oficial del FLHSMV

Elegir el condado donde realizarás el trámite

Seleccionar la oficina más conveniente

Escoger el tipo de servicio que necesitas

Elegir la fecha y el horario disponibles

Registrar tus datos personales, como nombre, teléfono y correo electrónico

Confirmar la cita y esperar el correo electrónico con la información de la reserva

Conviene no dejar este trámite para el último momento. En algunos condados, especialmente aquellos con mayor población como Miami-Dade, Broward, Orange o Hillsborough, la demanda de citas suele ser elevada y los espacios pueden agotarse con rapidez.

¿Vale la pena revisar si puedes renovar la licencia por internet?

La respuesta es sí. Si reúnes los requisitos para utilizar el servicio digital, ahorrarás tiempo y evitarás desplazamientos innecesarios.

Pero si formas parte de alguno de los casos que el FLHSMV considera de atención obligatoria, lo mejor es verificarlo cuanto antes y reservar una cita. Esperar hasta que la licencia esté a punto de vencer puede complicar un trámite que, con un poco de anticipación, resulta mucho más sencillo.

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