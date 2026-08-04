Illinois entrega 400 dólares por SNAP: quién recibe la ayuda FRESH y cómo funciona

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Ayuda FRESH ayuda a suplir el SNAP. Foto generada con Gemini

Algunos beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Illinois comenzaron a recibir una ayuda temporal de 400 dólares después de perder sus beneficios por cambios en los requisitos federales de trabajo.

Según información acuerdo del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), el apoyo forma parte del programa Families Receiving Emergency Support for Hunger (FRESH), una iniciativa creada por el estado para ayudar a hogares afectados por las nuevas reglas de elegibilidad de SNAP.

La ayuda no es un pago adicional para todos los beneficiarios del programa de alimentos ni reemplaza los beneficios federales. Está dirigida únicamente a las personas que perdieron o tuvieron una reducción de SNAP por la razón específica de no cumplir con los nuevos requisitos laborales federales.

¿Por qué Illinois creó el programa FRESH?

El programa surgió después de que el gobierno federal modificara los requisitos laborales para algunos adultos que reciben SNAP.

La norma afecta principalmente a los llamados ABAWD (Able-Bodied Adults Without Dependents), una categoría que incluye a adultos sanos que no tienen hijos ni otras personas dependientes a su cargo.

Bajo las reglas federales de SNAP, estas personas deben cumplir ciertos requisitos para mantener sus beneficios, como trabajar, participar en un programa de capacitación laboral o realizar actividades aprobadas durante aproximadamente 20 horas a la semana (80 horas al mes).

Según NBC Chicago, las autoridades estimaban que unas 450 mil personas podían perder sus beneficios por la modificación federal.

Danielle Perry, vicepresidenta de políticas, defensa y participación comunitaria de Greater Chicago Food Depository, explicó que alrededor de 148 mil personas ya habían perdido SNAP desde mayo.

Ante ese escenario, Illinois creó el programa FRESH como una ayuda estatal temporal.

Illinois is launching the Families Receiving Emergency Support for Hunger (FRESH) program to help eligible Illinoisans who lost SNAP benefits due to work requirement changes from the federal government.



For more information, visit: https://t.co/MKqI0ks7Sy pic.twitter.com/m770KhN5Vy — State Representative Maura Hirschauer (@RepMaura) July 31, 2026

¿Quiénes pueden recibir los 400 dólares del programa FRESH?

El pago está dirigido a hogares cuyos integrantes perdieron sus beneficios de SNAP debido al requisito federal de trabajo ABAWD.

Según el aviso oficial del IDHS, las personas elegibles deben cumplir con estas condiciones:

Haber perdido o tenido una reducción de SNAP a partir del 1º de mayo de 2026

Haber sido afectadas por el requisito federal de trabajo para adultos sanos sin personas dependientes a cargo

Haber agotado los tres meses computables permitidos bajo esa norma

No haber recuperado sus beneficios de SNAP ni haberlos recibido nuevamente

Las personas que dejaron de recibir SNAP por otros motivos no califican para el programa FRESH.

El IDHS también aclaró que no es necesario presentar una solicitud para recibir la ayuda. Los hogares elegibles son identificados automáticamente mediante los registros del estado.

¿Cuánto dinero entrega Illinois con FRESH?

El programa entrega un pago único de 400 dólares por cada miembro del hogar que cumpla con los requisitos.

Esto significa que un hogar puede recibir más de un pago si varios integrantes califican para la ayuda.

De acuerdo con el medio The Southern, el dinero se entrega como una prestación en efectivo y se deposita en la tarjeta Illinois Link del hogar.

El beneficio solo puede recibirse una vez por persona elegible, incluso si en el futuro vuelve a perder SNAP por incumplir nuevamente los requisitos laborales.

¿Cómo reciben el dinero los beneficiarios?

El pago se deposita automáticamente en la tarjeta Illinois Link, utilizada por los beneficiarios de programas de asistencia del estado.

El dinero puede utilizarse en establecimientos donde acepten Illinois Link o retirarse en cajeros automáticos.

Las personas que ya no tengan su tarjeta pueden solicitar una nueva mediante EBTedge.com o comunicándose con la línea de atención de Illinois Link.

¿El pago de FRESH afecta otros beneficios?

El IDHS aclaró que recibir esta ayuda no afecta la posibilidad de acceder a otros programas de asistencia.

El pago de FRESH no se considera para calcular los límites de ingresos o recursos de programas como:

TANF (Temporary Assistance for Needy Families), un programa de apoyo económico temporal para familias de bajos ingresos con hijos dependientes

AABD Cash (Aid to the Aged, Blind or Disabled), una ayuda en efectivo para personas mayores, ciegas o con discapacidades que cumplen con los requisitos del estado

Medicaid, el programa de cobertura médica para personas y familias de bajos ingresos

Esto significa que recibir la ayuda temporal de FRESH no reduce ni elimina la elegibilidad para esos beneficios.

¿Cuánto dinero destinó Illinois para este programa?

El diario ABC News informó que Illinois destinó 70 millones de dólares para financiar el programa FRESH dentro del presupuesto fiscal de 2027.

La iniciativa comenzó entre julio y agosto de 2026 y estará disponible hasta julio de 2027 o hasta que se agoten los fondos asignados.

Los beneficiarios que necesiten orientación sobre su elegibilidad pueden comunicarse con el IDHS a través de la línea de atención de Link al 1-800-678-5465 (1-800-678-LINK) o acudir a un centro local de atención familiar (FCRC).

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