¿Pagas impuestos FICA en tu trabajo? Esto es lo que acumulas para tu futuro en Estados Unidos

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Foto: Shutterstock

Cada vez que recibes un cheque de pago en Estados Unidos, probablemente encuentras una deducción identificada como FICA. Ese descuento forma parte de los impuestos de nómina que se aplican a los trabajadores y está relacionado con dos programas federales que pueden ser importantes a lo largo de la vida laboral.

Para quienes trabajan en Estados Unidos, entender cuánto se descuenta, qué queda registrado ante la Administración del Seguro Social (SSA) y cómo ese historial influye en una futura jubilación puede ayudar a evitar problemas cuando llegue el momento de solicitar beneficios.

¿Cuánto te descuentan por FICA?

FICA son las siglas de Federal Insurance Contributions Act, o Ley Federal de Contribuciones al Seguro.

El sistema incluye dos impuestos principales:

Seguro Social: 6.2% del salario del trabajador.

6.2% del salario del trabajador. Medicare: 1.45% del salario del trabajador.

En conjunto, al empleado normalmente se le descuenta 7.65% de sus ingresos sujetos a FICA. El empleador aporta otro 7.65%, por lo que la contribución combinada alcanza 15.3%.

El impuesto destinado al Seguro Social tiene un límite anual de ingresos sujetos a retención. En 2026, ese límite es de 184 mil 500 dólares. Por encima de esa cantidad, los salarios dejan de estar sujetos al impuesto del Seguro Social durante ese año.

El impuesto básico de Medicare, en cambio, se aplica a todos los salarios cubiertos, sin un límite de ingresos.

¿El dinero que pagas en FICA se guarda para tu jubilación?

No exactamente. El FICA no funciona como una cuenta de ahorro individual en la que se guarda el dinero que cada trabajador aporta para utilizarlo cuando se jubile.

Las contribuciones al Seguro Social se utilizan principalmente para financiar los beneficios de las personas que actualmente reciben pagos del programa.

De esta forma, lo que acumulas es historial de ingresos y créditos de trabajo, y esas contribuciones te ayudan a generar derecho a beneficios futuros. La SSA lo explica de forma bastante clara: los créditos se obtienen cuando trabajas y pagas impuestos del Seguro Social, y tus ingresos quedan registrados para calcular tus beneficios.

Sin embargo, tus ingresos y los impuestos reportados a tu nombre sí quedan registrados en la Administración del Seguro Social. Ese historial será importante para determinar si tienes derecho a ciertos beneficios y cuánto podrías recibir.

Uno de los elementos fundamentales son los créditos de trabajo.

¿Cuántos créditos del Seguro Social puedes acumular?

Los créditos son unidades que la SSA utiliza para determinar si una persona ha trabajado y contribuido lo suficiente para tener derecho a determinados beneficios.

Para tener derecho a los beneficios de jubilación, la mayoría de los trabajadores necesita 40 créditos, lo que generalmente equivale a unos 10 años de trabajo.

Los créditos también pueden ser importantes para determinar si una persona reúne los requisitos para recibir beneficios por incapacidad o si determinados familiares pueden recibir beneficios de sobrevivientes.

¿Tener 40 créditos determina cuánto recibirás?

No. Los 40 créditos son principalmente un requisito de elegibilidad para los beneficios de jubilación. No significa que todas las personas con esa cantidad reciban el mismo pago.

El monto de la futura jubilación depende principalmente de los ingresos registrados durante tu vida laboral y de la edad en la que solicites el beneficio.

La SSA utiliza, en general, los 35 años de mayores ingresos para calcular la prestación. Si una persona tiene menos de 35 años de ingresos registrados, los años que falten se contabilizan como ceros, lo que puede reducir el beneficio mensual.

Por eso, trabajar más años puede influir no solo en la cantidad de créditos que acumulas, sino también en el cálculo de una futura jubilación.

¿A qué edad puedes comenzar a recibir el Seguro Social?

En general, puedes comenzar a solicitar los beneficios de jubilación a partir de los 62 años. Sin embargo, reclamar antes de alcanzar la edad plena de jubilación puede reducir el pago mensual.

Por otro lado, retrasar la solicitud después de la edad plena de jubilación puede aumentar el beneficio hasta los 70 años, de acuerdo con las reglas de la SSA.

Por eso, tener 40 créditos no significa que automáticamente recibirás una cantidad determinada. Los créditos te ayudan a cumplir con el requisito de acceso, mientras que tus ingresos y la edad en que solicitas el beneficio influyen en el monto.

¿Cómo puedes revisar lo que has acumulado?

Una de las mejores formas de comprobar que tus contribuciones y tus ingresos están correctamente registrados es crear una cuenta oficial my Social Security.

Desde allí puedes revisar tu historial de ingresos, consultar los créditos registrados y obtener estimaciones de los beneficios que podrías recibir a distintas edades de jubilación.

Esto es especialmente importante porque un error en el historial de ingresos puede afectar el cálculo de una futura prestación.

Si encuentras una cantidad que no coincide con lo que realmente ganaste, puedes reunir documentos que respalden tus ingresos, como formularios W-2, recibos de pago y declaraciones de impuestos, y comunicarte con la SSA para solicitar una corrección.

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