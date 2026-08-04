California y otros estados reportan más COVID en verano: qué está pasando en EE. UU.

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Hay más casos de COVID en verano en EE. UU. FOTO: Envato.

Si te da la impresión de que el COVID regresa en el verano a Estados Unidos casi como un reloj, no estás imaginando cosas. Las autoridades sanitarias han detectado un aumento gradual de contagios en varios estados durante julio de 2026 y, aunque el panorama dista mucho del vivido en los peores años de la pandemia, los especialistas creen que el patrón estacional vuelve a repetirse.

¿Por qué el COVID regresa en el verano a Estados Unidos?

Durante mucho tiempo se pensó que los virus respiratorios eran exclusivos del invierno. El COVID-19, sin embargo, ha seguido un camino distinto.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que la actividad del virus está aumentando en California, Texas, Florida, Misuri, Alabama, Oregón, Utah, Nevada, Nuevo México y Hawái. El indicador utilizado es el porcentaje de visitas a salas de emergencia relacionadas con COVID-19, que todavía permanece muy bajo, aunque muestra una tendencia ascendente.

Para muchos epidemiólogos, esto ya forma parte del comportamiento habitual del virus. Desde 2020, cada verano ha registrado algún nivel de incremento. No significa necesariamente una nueva crisis sanitaria, pero sí recuerda que el coronavirus nunca desapareció del todo.

¿Qué estados muestran más señales del nuevo repunte de COVID?

California se ha convertido en uno de los principales focos de observación.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California, la positividad de las pruebas pasó del 1.15% hace un mes al 3.4% durante la semana que terminó el 18 de julio. Al mismo tiempo, las muestras de aguas residuales también reflejan un incremento en la circulación del virus.

En el condado de Los Ángeles, la positividad subió del 1.52% al 4.28% tras el fin de semana del 4 de julio, mientras que en Orange County pasó del 1.3% al 3%. En ciudades como San Francisco, San José y Palo Alto, las autoridades también reportan mayores concentraciones del virus en los sistemas de monitoreo de aguas residuales.

La doctora Elizabeth Hudson, especialista en enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente Southern California, reconoce que en las últimas semanas han observado un ligero aumento de pacientes, aunque la inmensa mayoría presenta cuadros ambulatorios.

¿Debemos preocuparnos por este aumento de casos?

La respuesta corta sería: sí, pero sin alarmismo.

El doctor Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), considera que este comportamiento era esperable después de varios meses con baja circulación del virus. Aun así, aclara que los hospitales de la universidad no registran una presión importante por hospitalizaciones.

Ese quizá sea el dato más tranquilizador.

Las hospitalizaciones y las muertes permanecen muy por debajo de las observadas durante los veranos de los dos años anteriores, según las autoridades sanitarias de California. La diferencia con 2020 o 2021 es enorme gracias a la inmunidad acumulada, las vacunas y los tratamientos disponibles.

Incluso las cifras nacionales reflejan esa evolución. Los CDC muestran que las muertes relacionadas con COVID pasaron de más de 463 mil en 2021 a 20 mil 685 durante 2025. Es una caída contundente. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad capaz de provocar COVID prolongado, hospitalizaciones y fallecimientos entre personas vulnerables.

¿Quiénes deberían vacunarse antes del repunte de verano?

Las autoridades de salud mantienen una recomendación muy clara: mantener actualizada la vacunación.

La protección cobra especial importancia para:

Adultos mayores de 65 años

Personas inmunodeprimidas

Mujeres embarazadas.

Bebés y niños pequeños

Personas con enfermedades como diabetes, obesidad, asma o padecimientos cardiovasculares

Los expertos recuerdan que algunos grupos necesitan dos dosis separadas por seis meses. Mientras llega la vacuna adaptada para la temporada 2026-2027, prevista para el otoño, los CDC aconsejan que quienes aún no reciban la versión 2025-2026 lo hagan durante este verano.

Además, quienes obtengan un diagnóstico temprano pueden acceder a tratamientos antivirales como Paxlovid, que ayudan a reducir el riesgo de complicaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también observa aumentos localizados en regiones de América Latina, Europa, África y Asia. Todo indica que el virus continúa adaptándose y circulando. La buena noticia es que hoy la ciencia dispone de muchas más herramientas para enfrentarlo. La menos buena es que el COVID sigue encontrando la forma de recordarnos, cada verano, que todavía forma parte de nuestra realidad.

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