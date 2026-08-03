Vigilancia ante ciclones tropicales: ¿cuáles son los estados con mayor riesgo?

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Tormenta tropical. Foto creada Leonardo.ai.

La temporada de huracanes de 2026 ya está en marcha en Estados Unidos y, aunque los pronósticos apuntan a una actividad menor que en otros años, las autoridades insisten en que el peligro está lejos de desaparecer.

NOAA y FEMA mantienen bajo especial vigilancia a varios estados costeros donde una sola tormenta puede cambiarlo todo, desde la vida de miles de familias hasta el funcionamiento de puertos, carreteras y ciudades enteras.

Porque esa es la realidad de los ciclones tropicales: no importa tanto cuántos se formen, sino dónde impacten.

¿Cuáles son los estados con mayor impacto?

Si hay un estado que aparece constantemente en el mapa de mayor exposición es Florida. Su ubicación, rodeada por el océano Atlántico y el Golfo de México, la convierte en el territorio estadounidense con más posibilidades de recibir el impacto de sistemas tropicales desde diferentes direcciones.

Los análisis de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) también colocan entre las zonas más vulnerables a:

Florida

Texas

Luisiana

Alabama

Misisipi

Carolina del Norte

Carolina del Sur

No es casualidad. Estos estados concentran largas franjas costeras, ciudades densamente pobladas, infraestructura energética, puertos estratégicos y comunidades que históricamente han sufrido los efectos de marejadas ciclónicas, inundaciones y vientos extremos.

¿Por qué Florida sigue siendo el estado más vulnerable a los huracanes?

La respuesta está en la geografía.

Florida tiene miles de kilómetros de costa y puede recibir tormentas tanto desde el Atlántico como desde el Golfo de México. Esa doble exposición hace que prácticamente toda la península permanezca bajo vigilancia durante la temporada, que oficialmente se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

FEMA utiliza un indicador denominado Expected Annual Loss, que estima las pérdidas económicas esperadas por daños a viviendas, infraestructura, agricultura y población. Bajo ese criterio, Florida continúa encabezando el nivel de riesgo frente a ciclones tropicales.

¿Qué dice el pronóstico de NOAA para la temporada de huracanes 2026?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé una temporada relativamente moderada.

Sus estimaciones apuntan a:

Entre 8 y 14 tormentas con nombre

Entre 3 y 6 huracanes

Hasta 3 huracanes mayores, de categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson.

Estas cifras están por debajo del promedio histórico, una situación que, según NOAA, está influenciada por condiciones neutrales y por la presencia de El Niño, fenómeno que suele aumentar la cizalladura del viento en el Atlántico e impedir que muchos sistemas tropicales se fortalezcan.

Pero los meteorólogos repiten una frase que resume perfectamente el panorama: “Solo se necesita una tormenta para provocar una catástrofe”.

Y la historia les da la razón.

¿Qué estados del Golfo de México enfrentan el mayor peligro?

Después de Florida, Texas y Luisiana aparecen entre los estados con mayor riesgo de tormentas tropicales en Estados Unidos.

Las aguas cálidas del Golfo de México favorecen el desarrollo de ciclones que, al tocar tierra, suelen generar inundaciones masivas, marejadas ciclónicas y cortes prolongados de energía.

Más al este, Alabama y Misisipi también permanecen bajo vigilancia constante. Aunque poseen costas más cortas, su ubicación las expone regularmente al paso de tormentas que pueden provocar evacuaciones preventivas y daños importantes.

Las Carolinas, por su parte, enfrentan un riesgo distinto. Muchas tormentas que avanzan por el Atlántico terminan desplazándose hacia el norte y afectan a Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde las lluvias intensas y las inundaciones suelen convertirse en el principal problema.

¿Por qué una temporada “tranquila” puede terminar siendo devastadora?

Es fácil caer en la falsa sensación de seguridad cuando los pronósticos hablan de menos huracanes.

Sin embargo, basta recordar algunos nombres para entender por qué NOAA, FEMA y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantienen el llamado a la preparación.

Katrina, en 2005, dejó más de mil 300 víctimas y pérdidas cercanas a 125 mil millones de dólares. Harvey, en 2017, ocasionó daños estimados en 158 mil millones, principalmente por las históricas inundaciones en Texas.

Más recientemente, Ian en 2022 y Beryl en 2024 volvieron a demostrar que una sola tormenta puede paralizar ciudades, destruir infraestructura crítica y alterar durante meses la economía de una región.

¿Cómo prepararse si vives en uno de los estados con mayor riesgo de tormentas tropicales en EE. UU.?

Las recomendaciones de NOAA, FEMA y la Guardia Costera de Estados Unidos coinciden en varios puntos fundamentales:

Preparar un plan familiar de emergencia

Identificar con anticipación las rutas de evacuación

Contar con alimentos, agua y medicamentos para varios días

Revisar la cobertura del seguro de vivienda e inundaciones

Seguir únicamente la información emitida por las autoridades oficiales

La experiencia demuestra que la preparación marca la diferencia cuando una tormenta cambia de trayectoria o se intensifica pocas horas antes de tocar tierra.

Y esa es quizá la lección más importante de esta temporada. Los pronósticos pueden hablar de menos ciclones, pero la naturaleza nunca firma garantías. En los estados costeros de Estados Unidos, la vigilancia seguirá siendo parte de la vida cotidiana hasta el cierre oficial de la temporada, el próximo 30 de noviembre.

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